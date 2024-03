Ganan alumnos menos del mínimo

Ciudad de México.- El 34 por ciento de los universitarios trabaja a la par de sus estudios y gana mensualmente 6 mil 105 pesos, en promedio. Así lo registra una encuesta elaborada por Reforma a mil jóvenes que cursan una licenciatura en la Ciudad de México.

Al desglosar los resultados de los matriculados por universidades públicas y privadas, el estudio de opinión arroja una variación de casi 4 mil pesos en sus percepciones mensuales promedio, pues los alumnos de los planteles privados reciben 9 mil 34 pesos, mientras que a los de los públicos les pagan 5 mil 91 pesos, en promedio.

El 59 por ciento de los encuestados que trabajan lo hace para solventar sus gastos, 17 por ciento para adquirir experiencia laboral y 10 por ciento para contribuir a los gastos de su familia.

Del 66 por ciento de los estudiantes que no trabajan, más de una tercera parte (37 por ciento) dice que no lo hace por falta de tiempo, 30 por ciento señala que prefiere concentrarse en sus estudios y 20 por ciento afirma que actualmente no necesita empleo.

En su primer trabajo al egresar de su carrera, 46 por ciento de los universitarios cree que ganará hasta 10 mil pesos mensuales.

Trabajar en México al graduarse es la inclinación de 54 por ciento de los alumnos, frente a 45 por ciento que aspiraría a insertarse laboralmente en el extranjero.

Prefieren prestaciones

El 66 por ciento de los alumnos de nivel superior en la Capital preferiría obtener un sueldo menor, pero con prestaciones, lo que representa un incremento de 11 puntos porcentuales comparado con la encuesta a estudiantes de 2023.

Actualmente, a ocho de cada 10 universitarios les interesaría generar antigüedad, y siete de cada 10 preferirían trabajar en una empresa con salarios bajos, pero de buena reputación.

La mayoría de quienes están inscritos a una casa de estudios particular se inclinaría por laborar en una compañía consolidada y de renombre; en contraste, la mayoría de quienes estudian en una institución pública optaría por emplearse en una empresa de reciente creación, pero con potencial de crecimiento.

La principal motivación que tendrían tres de cada 10 encuestados para elegir un trabajo serían las oportunidades de crecimiento.

El 41 por ciento preferiría laborar en la iniciativa privada, 35 por ciento en el sector público y 14 por ciento en su propia empresa. Sólo a 9 por ciento le gustaría trabajar como "freelance" o independiente.

Por otro lado, existe una preferencia ligeramente mayoritaria entre los universitarios por emplearse en algo ajeno a su carrera si la paga es mejor.