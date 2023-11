Gana Altman: regresa y cambia al Consejo

Monterrey, México.- Tras cuatro días de drama tras ser despedido de OpenAI como CEO por el Consejo de la empresa, Sam Altman ganó la partida.

Ayer se anunció que Altman regresará a su puesto a la vez que salieron del Consejo 3 de los 4 miembros que lo habían despedido.

Tras una reunión en casa de Altman, la empresa anunció su reinstalación así como un Consejo renovado encabezado por Bret Taylor, ex codirector ejecutivo de Salesforce Inc. y ex directivo de Twitter.

Los otros miembros en la nueva junta -por ahora- son Larry Summers, ex-Secretario del Tesoro de EU, y Adam D'Angelo, cofundador y director ejecutivo de Quora Inc y quien ya era miembro del Consejo.

Altman fue despedido por la junta directiva de OpenAI el viernes pasado luego de desacuerdos sobre qué tan rápido desarrollar y monetizar la IA. El despido súbito inició una andanada de movimientos dignos de telenovela.

Primero se nombró a Mira Murati, la directora de Tecnología de OpenAI, como CEO provisional, pero inversionistas empezaron a presionar a favor de Altman.

Las discusiones llegaron a un punto muerto el domingo, con demandas de Altman y otros para que los miembros existentes de la junta directiva renunciaran.

En lugar de eso, la junta nombró a un nuevo líder, el ex director ejecutivo de Twitch, Emmett Shear. Acto seguido, el mayor patrocinador de OpenAI, Microsoft Corp., dijo que contrataría a Altman para encabezar una nueva empresa.

El drama continuó el lunes, cuando la mayoría de los 770 empleados de OpenAI firmaron una carta a la junta directiva diciendo que podrían renunciar y unirse a Microsoft, a menos que todos los directores de la junta renunciaran y Altman fuera reintegrado.

Y es que los empleados también tenían mucho que perder, pues la empresa planeaba permitirles que vendieran parte de sus acciones en una nueva ronda de financiamiento que valuaría a OpenAI ¡en 86 mil millones de dólares!

La presión finalmente surtió efecto: Altman regresó y los "consejeros rebeldes" se fueron.

Fundada en el 2015, OpenAI se estableció inicialmente como una organización sin fines de lucro destinada a promover la IA de una manera que beneficiara a la humanidad y no estuviera dictada por ganancias financieras, pero luego se reorganizó como una entidad con fines de lucro limitada, recaudando miles de millones de Microsoft y otros inversionistas, pero continuando supervisada por una junta sin fines de lucro.

Esa tensión fue la que estalló el conflicto.

A fin de cuentas, el regreso de Altman y los cambios en el Consejo indican que en la lucha entre la cautela y el desarrollo acelerado de la IA, la partida por lo pronto fue ganada por los que apuestan por moverse rápido para ganar mucha plata.