Gamer pone en alto a Juárez

Colombiano de nacionalidad, pero juarense por adopción, Christian Muñoz, de 30 años de edad, ganó recientemente dos premios a nivel nacional por haber creado el mejor video juego de terror de 2023, titulado ‘Noroi E: The Origin of Nightmares’.

David y Susan, los personajes que en el videojuego se ven asechados por una maldición ancestral, lo llevaron a obtener en noviembre pasado dicho reconocimiento en el Espanto Filme Fest realizado en Hidalgo, Puebla y Ciudad de México, y el 9 de diciembre en Zombie Awards en la Ciudad de México.

También obtuvo una nominación en NYX Awards S en 6 categorías: Indie Award, Studio Award, Inmersive Audio, Hobby Award, Best Visual Effects y Best Teaser, y otra nominación en The Game Development World Championship en la categoría Indie Award.

“El videojuego está basado en hechos reales, es de terror psicológico”, mencionó.

Christian es ingeniero en Sistemas por la Universidad Tecnológica en Pereyra, pero llegó a Ciudad Juárez hace más de ocho años; aquí fundó su productora, llamada CiberFly Interactive Studios.

“Todo inició como un hobby, yo como tal no era desarrollador de videojuegos, hasta hace tres años me puse a estudiar en la academia de Unreal Engine, que es la plataforma que estamos utilizando para desarrollar este juego, y de este juego nació CiberFly Interactive Studios, que es como tal la desarrolladora de videojuegos; nosotros tenemos la misión de crear experiencias innovadoras para conectar de una manera profunda con todos nuestros jugadores y usuarios”, comentó.

Dijo que su productora no sólo trabaja con videojuegos, sino con medios interactivos para todo tipo de empresas.

Aunque de momento aún trabaja en el preludio del videojuego, que es con el que ganó los dos premios, ya está para colocar el lista de deseados y en pocas semanas se liberará una demo gratuita, y una vez que esté completo estará a la venta, indicó.

“Algo que nos está diferenciando con este juego es que no estamos utilizando los famosos jump scare, que es cuando te salta algo de la pantalla y te asusta… el terror psicológico nosotros lo estamos manejando por audio”, refirió.

