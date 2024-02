Fuerte golpe, fin de subsidio a la luz

El hecho de que Chihua-hua haya quedado fuera de los estados que recibirán descuentos en el recibo de la CFE durante el próximo verano, en medio de las altas temperaturas, será un fuerte golpe al bolsillo de los fronterizos y generará inflación, consideró el analista en economía Alejandro Sandoval Murillo.

“Me parece un bombazo terrible esta noticia, es algo que desde hace mucho tiempo debió haberse afianzado más hacia un protocolo de ley que a decretos gubernamentales que concesionan derechos políticamente hablando, cuando las parametrizaciones climáticas son unas y cada vez se agravan más”, mencionó.

La Secretaría de Hacienda federal anunció a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo destinado a otorgar subsidios a las entidades federativas de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Los hogares que se beneficiarán con la tarifa 1F, es decir, aquellos con un consumo doméstico de energía en localidades donde la temperatura media mínima en verano es de 33 grados, serán elegibles para el subsidio, sin embargo, deben ser hogares de bajo consumo, que no superen ciertos niveles establecidos por la CFE, lo cual varía en cada estado.

Chihuahua no recibe el beneficio debido a la ausencia de municipios donde los hogares cuenten con la tarifa 1F definida por la CFE.

Sandoval Murillo recordó que 2023 fue el año de mayor sequía en el país, provocado por el calentamiento global que trajo temperaturas extremas a esta frontera.

“Este verano que viene posiblemente vaya a ser peor, eso va a implicar que tengamos que generar las erogaciones plenas sin subsidio alguno o con un subsidio parcial, pero no el mejor que se ofrece en las entidades federativas. Yo creo que el Gobierno federal se está equivocando gravemente”, enfatizó.

Dijo que esta determinación puede traer consecuencias delicadas en materia de presiones inflacionarias durante el verano.

“Porque la gente no va a apagar sus aires acondicionados, o sea, no puede sujetarse a una posición en la que ponga incluso en riesgo su salud, y la gente no va a sacrificarse porque al Gobierno le importa un comino la cuestión de los precios”, señaló.

El economista dijo que es necesario pedir cuentas a los legisladores federales de Chihuahua para que respondan por qué el estado no recibe lo que le corresponde por sus condiciones climáticas y no por sus condiciones políticas.

