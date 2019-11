Fue agosto negativo en empleo maquilador

Un total de 766 empleos menos registró el personal ocupado en los establecimientos con Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) de Ciudad Juárez durante agosto de este año respecto al mes precedente, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos del órgano muestran que hasta julio pasado el número de colaboradores en este tipo de establecimientos era de 277 mil 980 y bajó a 277 mil 214 en el período posterior inmediato, lo que significa una caída del 0.28 por ciento.

Isaac Leobardo Sánchez, economista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), comentó que la tendencia a la baja pudo continuar en septiembre, pues fue el mes en el que inició la huelga de General Motors en Estados Unidos lo que llevó a paro técnico a 12 empresas maquiladoras locales.

A nivel nacional el descenso de personal ocupado fue del 0.5 por ciento, con cifras desestacionalizadas.

El documento muestra que según el tipo de establecimiento en el que labora, en los manufactureros se redujo un 0.4 por ciento, mientras que en los no manufactureros (agricultura, pesca, comercio y servicios), se incrementó 0.4 por ciento a tasa mensual.

En agosto las horas trabajadas disminuyeron un 0.5 por ciento en comparación con las de un mes antes: en los establecimientos manufactureros retrocedieron 0.8 por ciento, en tanto que en los no manufactureros crecieron 1.5 por ciento, con series ajustadas por estacionalidad.

Las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa Immex observaron un aumento de 0.8 por ciento en agosto de este año con relación a las de julio pasado, según datos desestacionalizados.

De manera desagregada, en las unidades económicas no manufactureras subieron 1.9 por ciento y en las manufactureras 0.7 por ciento mensual.

A tasa anual, el personal ocupado mostró un incremento de 2.5 por ciento, las horas trabajadas fueron mayores en 0.8 por ciento y las remuneraciones medias reales en 4.2 por ciento durante agosto de 2019.

La estadística mensual sobre establecimientos Immex, muestra las principales características y evolución de industrias manufactureras y no manufactureras (número de almacenes en activo, personal ocupado, horas trabajadas, remuneraciones e ingresos, entre otras variables) registrados en este programa.



[email protected]