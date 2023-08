Frenarán distribución de alimentos

Ciudad de México.- Al menos 400 mil unidades pesadas dejarán de transportar principalmente productos de la canasta básica el 29 y 30 de agosto en el País.

Esto se hará porque agremiados de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) prepara un paro nacional de unidades que bloquearán distintas carreteras.

Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la organización que cuenta con aproximadamente 125 mil agremiados a nivel nacional, con más de 145 mil unidades pesadas, los cuales mueven productos del campo y productos terminados, dijo que el paro comenzará el 29 de agosto a las 8:00 horas y concluirá el 30 de agosto a las 17:00 horas.

El paro y bloqueos se efectuarán por la falta de atención de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a diversos temas que afectan al transporte de carga terrestre, entre ellos, el robo en carreteras.

"Estamos denunciando la falta total de seguridad por parte de la Guardia Nacional que no interviene en nada. Todo lo que afecta al transporte lo estamos peleando", dijo.

El líder transportista expuso que en lo que va del año sus agremiados han sido víctimas de al menos 150 robos en diferentes tramos carreteros, y de retenes falsos en Cumbres de Maltrata (tramo carretero entre Orizaba y Puebla de la autopista México-Veracruz).

También acusó que pese a la publicación en mayo del Reglamento sobre grúas siguen los cobros excesivos por este servicio.

En la CDMX, estos transportistas mueven mercancía en la Central de Abastos.

En mercados como el de San Salvador Huixcolotla en Puebla, por ejemplo, los transportistas afiliados a Amotac diariamente hacen más de 150 viajes de verduras hacia el centro y sur del País.

"También movemos mercancías en la Central de Abasto de la Ciudad, en donde no pensamos mover ni un chile ni un jitomate y de los campos que nos disculpen pero no vamos a levantar las cosechas. No nos vamos a hacer responsables de las pérdidas de productos parados", aseguró.

Otras de las demandas de los transportistas son la prohibición de los camiones doblemente articulados, mejor conocidos como "fulles", la sobrerregulación de permisos municipales que entorpece la distribución de mercancías, así como las extorsiones de policías estatales y municipales en carreteras, entre otros.