‘Frenará crecimiento de empresas y empleo alta tasa de interés’

Chihuahua.– El incremento de la tasa de interés interbancaria de 75 puntos base para ubicarla en 8.5 por ciento vuelve más caro el financiamiento empresarial y no permitirá crecer a las empresas ni generar más empleo, al menos en el ritmo que se esperaría, señaló ayer el presidente de Coparmex-Chihuahua, Salvador Carrejo.

“Las empresas requieren de financiamiento, pero con la actual política monetaria del Banco de México se vuelve más caro el crédito, y con ello surge el riesgo de que se frene el desarrollo económico y esperar que al menos no haya cierre de negocios”.

PUBLICIDAD

Carrejo Orozco recordó que la proyección de crecimiento económico del país para este año realmente no es tan alentadora.

Apuntó que entienden el rol del Banco de México (Banxico) de aplicar medidas fuertes como el incremento de las tasas de interés para desalentar el consumo y fomentar el ahorro, en un ambiente de alta inflación.

Sin embargo, consideró que dicha medida tiene efectos secundarios en el crecimiento de las empresas y del mismo empleo.

Dijo que éste es el efecto y la preocupación que tiene el sector privado y que seguramente se va a seguir viendo este escenario en lo que resta del año.

Combaten la inflación

El presidente de la Coparmex-Chihuahua dijo que ya se había visualizado que la presión inflacionaria seguiría en el último tramo del año y que, como consecuencia, se vendría un aumento en las tasas de interés como respuesta del Banco de México.

Recordó que el aumento de las tasas de interés es el principal instrumento que tiene Banxico para combatir la inflación.

Lo que trata es desalentar el consumo y, por el contrario, alentar el ahorro, ya que al subir el interés de las tarjetas de crédito, hipotecarios, automotriz, tiendas departamentales, también se beneficia a los ahorradores con mayores rendimientos.

Con ello se deja de tener tanto circulante en el mercado, lo cual resulta en algo favorable para atacar la presión inflacionaria.

No obstante, se percibe que la medida no ha sido tan efectiva debido a que el tema principal no está del lado de la demanda sino de la oferta, por lo que está batallando para atraer al mercado algunos productos como alimentos, granos, energéticos y demás, lo que hace que se encarezcan los artículos.

Finalmente, dijo que es sabido que cuando hay escasez de productos los precios tienden a subir, y es por ello que las medidas de Banxico no han tenido el éxito que se quisiera en la contención de la inflación.