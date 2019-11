Fracasan Mipymes por falta de capacitación

Uno de los principales motivos para el fracaso de una micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) no es la falta de capital, sino el carecer de asesoría y capacitación adecuada que permita a estos negocios operar de una mejor manera, explicó Humberto Álvarez Quevedo, director de Desarrollo Económico del Municipio.

El día de ayer se realizó en esta ciudad la primera Expo Mipyme ‘Juarendízate’ en las instalaciones del centro de convenciones Cuatro Siglos, en un intento por brindar a pequeños empresarios la oportunidad de obtener asesorías y financiamientos para iniciar su proyecto.

“En nuestro sector hablamos mucho del emprendimiento y la innovación pero aún hay mucho que hacer, hay jóvenes y juarenses que tienen la inquietud por emprender y se topan con diferentes dificultades, algunos no logran iniciar porque no tienen capital, mientras que a otros les falta capacitación y acompañamiento”, dijo Álvarez Quevedo.

Agregó que existe mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía en cuanto a las instituciones que pueden brindar diferentes tipos de apoyo para que su negocio prospere, lo que también provoca que muchas de estas empresas caigan en las estadísticas del cierre de establecimientos.

“El grave problema que hay en la mortandad de las Mipymes, creemos que recae más en la falta de capacitación y otras situaciones que llevan a estos emprendedores a escenarios complicados, claro que la falta de capital también influye, pero no es el factor principal”, comentó.

El funcionario exhortó a empresarios y emprendedores a fortalecer la economía de la ciudad, aprovechando el impulso que brindan sectores como la industria manufacturera para desarrollar otro tipo de negocios para la región.

Omar Palacios, coordinador del área de Mipymes de la Dirección de Desarrollo Económico de Juárez, explicó que en el evento participaron alrededor de 17 organizaciones entre universidades, fideicomisos, financieras, entre otras instituciones que brindan algún servicio a las empresas.



