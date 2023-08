Fracasa plan en refinación

Ciudad de México.- La estrategia de rehabilitar el sistema de refinación nacional en el actual sexenio no está funcionando, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En el primer semestre, Pemex produjo 259 mil barriles diarios de gasolina, una caída de 2.4 por ciento anual.

PUBLICIDAD

En tanto, en el mismo periodo se elaboraron 135 mil barriles diarios de diesel, 11.9 por ciento menos que el año pasado, señala un análisis del Imco con datos de Pemex.

Sin embargo, la petrolera produjo 291 mil barriles diarios de combustóleo, lo que representó un incremento de 18.6 por ciento anual.

Además, este combustible representa 34.7 por ciento de los 839 mil barriles diarios de petrolíferos que elaboró la petrolera entre enero y junio.

"A cuatro años y medio de la estrategia de rescatar a Pemex y rehabilitar al sistema nacional de refinación y un año y dos meses de que acabe el sexenio, se puede ver que se trata de una estrategia que no funcionó y que las refinerías siguen sin recibir la dieta de petróleo para el que están diseñadas.

Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía del Imco, explicó que los menores niveles de producción en las seis refinerías son resultado de una estrategia que no ha funcionado.

"A cuatro años y medio de la estrategia de rescatar a Pemex y rehabilitar al Sistema Nacional de Refinación, y a un año y dos meses de que acabe el sexenio, se puede ver que la estrategia no funcionó y que las refinerías siguen sin recibir la dieta de petróleo para el que están diseñadas.

"Las coquizadoras tampoco han entrado en operación y en ese sentido una mayor intención de producción da como consecuencia mayor combustóleo", apuntó.

Respecto a Deer Park, la refinería texana que Pemex adquirió el año pasado, también tuvo una reducción en la producción de petrolíferos.

En gasolinas la caída fue de 5 por ciento, al pasar de 131 mil barriles diarios en el primer semestre del año pasado a 125 mil barriles en el mismo lapso de este año, expone el reporte financiero de Pemex.

Mientras que en diesel la baja fue de 12 por ciento, al pasar de 100 mil a 88 mil barriles diarios.

Ocampo comentó que la baja producción de Deer Park puede responder a que el precio del crudo es menor y se normalizó la demanda en el mercado global de combustibles.

"No es raro que haya una reducción que no es muy significativa en Deer Park, considerando que el año pasado fue atípico; no tiene que ver con el desempeño negativo de Pemex como operador, sino de las condiciones del mercado", explicó.