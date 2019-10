‘Fortalecería SAT su energía recaudadora’

La caída del 0.4 por ciento que registró la economía del país podría hacer que el Servicio de Administración de Tributaria (SAT) endurezca la manera de recabar impuestos, opinó Isaac Leobardo Sánchez, economista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Es probable que el SAT decida ante esta situación fortalecer sus energía recaudadora, cobrando lo que debe ser de acuerdo con la ley, pero si tiene éxito, esto lejos de corregir la desaceleración, la profundiza”, dijo.

Sin embrago, el experto explicó que la economía al no crecer implica que el SAT tenga dificultades para realizar el cobro de impuestos.

“Bajan las ganancias por menores ventas y en consecuencia se recauda menos”, dijo.

En lugar de ser duro con la recaudación de impuestos, consideró que el Gobierno federal debe contraer el gasto en actividades no estratégicas, en aquéllas que tienen efectos multiplicadores positivos como la educación, ciencia, tecnología, infraestructura, producción, medios de comunicación, energía, entre otros.

Además, Sánchez mencionó que cuando las economías desaceleran, la única medida posible es gastar más sobre la base del endeudamiento, ya que la base impositiva se contrae.

Pero agregó que el problema del financiamiento con deuda en el caso de México es que normalmente no se usa para fines de inversión, “lo que nos sume en una espiral de malos resultados”.



