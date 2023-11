Forman jóvenes constructores

A través de la organización civil Jóvenes Constructores, un total de 37 jóvenes (14 mujeres y 23 hombres) fueron capacitados para integrarse a trabajar en empresas e instituciones en materia del agua.

El programa “Jale por el Agua” convocó a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad de las colonias Águilas de Zaragoza y Granjas de Chapultepec, que no estudiaban ni trabajaban, a quienes durante tres meses se les enseñó plomería y se les capacitó en habilidades blandas para que puedan ser personas productivas, dijo Luis Alberto Aquino Avendaño, coordinador de Jóvenes Constructores de la Comunidad en Ciudad Juárez.

Los cursos fueron impartidos por el Instituto de Capacitación Técnica de Chihuahua (Icatech) en los centros comunitarios de esas dos colonias.

Afianzan un empleo

Aquino mencionó que, de los 37 jóvenes, 34 ya fueron entrevistados y cuatro ya firmaron un contrato para trabajar en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Veolia y The Watter House.

Imelda, una de las graduadas ayer, quien tomó el curso de plomería en la colonia Águilas de Zaragoza, dijo que para ella significó mucho, ya que superó las barreras del género, ya que antes este oficio estaba enfocado sólo en hombres, por lo que en público hizo un reconocimiento para todas las demás mujeres que graduaron del programa y están en búsqueda de colocarse en el área laboral.

Jorge Márquez Gaspar, gerente de Trust of Américas, dijo que de acuerdo con el estudio previo que se realizó, en Juárez y El Paso hay 4 mil vacantes en empresas privadas e instituciones de gobierno relacionadas con el cuidado y tratamiento del agua, aunque los datos no arrojaron una cantidad exacta, se estima que en Juárez son unos mil puestos laborales que no están ocupados.

Dijo que este programa es financiado por instituciones internacionales como el Banco de Desarrollo de América del Norte, OEA, Trust of America, así como las cámaras empresariales de Juárez y El Paso con el doble propósito que es el cuidado del agua y que los jóvenes que no tenían empleo puedan tener la posibilidad de superarse y tener mejores oportunidades laborales.

