Fiscalizan las plataformas de hospedaje

Ciudad de México— El Gobierno federal prepara un programa para fiscalizar las plataformas de hospedaje en el País, como Airbnb.

Miguel Torruco, Secretario de Turismo, dijo que, a través de la Secretaría de Hacienda, se están realizando los trabajos de formalización de Airbnb y otras plataformas de hospedaje similares, como Booking.com y HomeAway, para que paguen impuestos y así erradicar la competencia desleal que los servicios digitales de alojamiento representan para la hotelería nacional.

"He solicitado al Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que nos envíe a personas vinculadas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y otras autoridades de esa Secretaría.

"También pedimos la participación del subsecretario de Sectur, Humberto Hernández Haddad, que preside la mesa de Normatividad, para llegar a una conclusión rápida para la fiscalización del sistema AirBnB", dijo Torruco en una reunión con hoteleros en Quintana Roo.

Cabe mencionar que estas tres compañías fueron sometidas a investigación por la Profeco por irregularidades en sus datos de contacto en México y deslinde de responsabilidades en el servicio de hospedaje.

En 2004, como presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, Torruco firmó un convenio con el SAT para regularizar el hospedaje informal en Acapulco, el cual no se aplicó porque la autoridad hacendaria argumentó entonces no tener presupuesto para fiscalizar.

"Ahora, desde la Secretaría de Turismo, volvemos a intentar, pero en esta ocasión contando con la voluntad política de la Secretaría de Hacienda para resolver el problema", recordó Torruco.