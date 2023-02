¿Finanzas contra la inflación?: estos tips te ayudarán

Guadalajara.- En general, el país se encuentra ante un incremento de precios ante la inflación, como consecuencia se ha intentado frenar con un aumento de las tasas, provocando una desaceleración de la economía ante un encarecimiento del crédito.

Según la economista y académica de la Universidad Panamericana, Guadalupe Torres, será hasta finales del año 2024 cuando la economía logre estabilizarse, por lo que este año la expectativa es sufrir los cambios constantes, estar preparado es la mejor manera de proteger tus finanzas.

"Lo primero que tenemos que hacer ahorita que estamos viviendo el incremento de precios y que no están sufriendo nuestros ingresos el mismo incremento es: analizar muy bien el presupuesto familiar o personal, revisar de los gastos que yo hago ordinariamente, cuáles pueden ser eliminados o qué productos pueden sustituir", agrega Torres.

Agregando que este año es momento de adecuar y priorizar, es por ello que aquí compartimos algunos tips de la experta para cuidar tus finanzas ante la inflación.

Tips para cuidar tus finanzas personales

Adecuar y priorizar gastos:

- Tras hacer un análisis del presupuesto personal, se deberá examinar y considerar sustituir, modificar o eliminar algunos productos, con la finalidad de evitar tener más gastos que los ingresos que recibes mensualmente.

"A lo mejor si son de marca modificar, o si no son muy necesarios eliminarlos de mis adquisiciones mensuales, a fin de que no esté teniendo más gastos que los que estoy recibiendo", agrega la economista.

Utiliza las tarjetas de crédito inteligentemente:

- En cuanto a los créditos, lo mejor es no pedirlos en caso de no tener el monto suficiente para pagarlo mensualmente; además se debe considerar pagar más que el mínimo para evitar deuda e inflación en los intereses.

"Si yo no tengo el monto suficiente y además me voy a endeudar con ella, pagando muchos intereses, hay que elegir muy bien lo que vas a gastar, no pagues alimentos, gasolina, al menos que sea para deducción fiscal, si no, hay que evitar usarla", recomienda.

Revisar a detalle si se busca invertir:

- Es importante tener en cuenta la seguridad de tus bienes, es por esto que se recomienda una revisión de dónde, cuánto y con quién depositamos la inversión.

En el caso de hacerlo en una app digital, deberás cerciorarte que sea una página establecida, que tenga respaldo, servicio al cliente y revisar que tenga comentarios confiables en la página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

"Puedes hacer inversiones digitales, pero buscar siempre que la tasa que te paguen sea por encima de la inflación que está proyectado, entonces esa sería una buena inversión; a la que nunca le vas a perder por el tipo de instrumento que es, es a Udis, se mueve conforme a la inflación, invertir en Udis si es poquito dinero y quieres protegerlo", concluye.