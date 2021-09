Falta 40% por reconocer a trabajadores

Ciudad de México— El 40 por ciento de las empresas del sector comercio no ha completado los trámites para cumplir con la reforma en materia de subcontratación, a pesar de que el plazo terminó el 1 de septiembre, de acuerdo con la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

La reforma que prohíbe el outsourcing implicó que las empresas hicieran una reestructura interna para reconocer como propios a los trabajadores que se encontraban en este esquema y que aquellas que se consideran son de servicios especializados, se dieran de alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), a cargo de la Secretaría del Trabajo.

José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco, dijo que el sector privado esperaba que tuviera el mismo plazo que las instancias de Gobierno para eliminar esta forma de contratación, que es en enero del 2022.

Además, pidió que no se apliquen sanciones a las empresas que están en espera de culminar los trámites.

“Se concedió una prórroga de un mes, que venció el 1 de septiembre, pero queda cerca de 40 por ciento de las empresas del sector comercio que no han completado el trámite, no que no lo hayan iniciado.

Seguiremos trabajando para completar el trámite de la manera más rápida posible. Esperamos que haya flexibilidad de las autoridades recaudatorias en el sentido de que si los trámites están iniciados no incurran en penalizaciones”, señaló López Campos en conferencia de prensa.

Sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, el líder empresarial recalcó que esperan que esté orientado a lograr una mayor productividad para lograr la recuperación.

Dijo que el sector privado ha presentado propuestas y se abrirá una mesa de diálogo con legisladores y la Secretaría de Economía para hablar sobre el presupuesto y su aplicación.