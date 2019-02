Un juez federal declaró inconstitucional la norma de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que permite elevar el contenido de etanol en las gasolinas que se venden en el País, con excepción de CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Juan Carlos Guzmán Rosas, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, concedió el 11 de febrero un amparo contra la reforma del 26 de junio de 2017 a una Norma Oficial Mexicana, con la cual se autorizó que las gasolinas contengan hasta 10 por ciento de etanol como oxigenante, en vez del 5.8 por ciento.

La CRE consideró necesaria la medida ante la competencia de las gasolinas de Estados Unidos, que son más baratas, pero el Juez concluyó que dicha autoridad no motivo jurídicamente el impacto al medio ambiente.

La sentencia no es definitiva, y por ahora, no obliga a la CRE a suprimir la reforma, pues dicho órgano puede impugnar el fallo ante un tribunal colegiado de circuito.

Solo si el amparo en favor del grupo Beta Diversidad es confirmado por el tribunal colegiado, o por la Suprema Corte de Justicia, si esta decide intervenir en el tema, la CRE tendría que revisar de nuevo toda la reforma y determinar los impactos ambientales.

El juez recordó que la CRE autorizó 5.8 por ciento de etanol en 2016, lo que provocó en 2018 una recomendación general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que le exigió tomar en cuenta criterios ambientales, no solo económicos.

Rocío Nahle, actual Secretaria de Energía, promovió un punto de acuerdo contra el etanol cuando era diputada federal, pero no se ha pronunciado sobre el tema desde que inició el sexenio.

En otro amparo contra esta reforma, el Juzgado Sexto de Distrito había concedido en octubre de 2017 una suspensión que impedía aplicar la NOM, pero ese fallo fue revocado posteriormente por un tribunal colegiado, por lo que actualmente no hay impedimento legal para incrementar el etanol, fuera de las tres principales zonas metropolitanas del País.

"El proyecto piloto de Pemex, que evalúa la introducción de etanol como oxigenante en combustibles, está limitado a 5.8 por ciento, los productores nacionales de etanol que resultaron ganadores de los contratos de suministro para Pemex no estarían afectados por el amparo y sus proyectos podrían continuar en la forma que fueron concebidos", explicó Juan Pedro Machado, abogado de los quejosos.