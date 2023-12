Falla Gobierno a las Pymes

Ciudad de México.- La falta de información sobre los servicios y capacidades que ofrecen las empresas mexicanas, sobre todo las pequeñas y medianas (Pymes), impide que puedan tener contratos de proveeduría con compañías que llegan al País por el nearshoring, señaló la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim).

"Una de las fallas económicas más grandes que tiene nuestro País es la falta de asimetría de información, sobre todo la Secretaría de Economía no tiene conocimiento de cuáles son las capacidades productivas de las Pymes mexicanas.

"Entonces, cuando llega una empresa y les pregunta cuáles Pymes mexicanas les pueden hacer un maquinado o fundición la dependencia dice no saber. ¿Cómo vas a promover lo que no sabes que tienes?", cuestionó René Mendoza, coordinador nacional de la Capim.

Cuando una compañía llega a México no siempre cuenta con la información suficiente y detallada sobre lo que una empresa, pequeña o mediana, le puede ofrecer, incluso aunque se acerque a la autoridad nacional, expuso.

Como industria es necesario conocer cuáles son las capacidades productivas, procesos, sectores, material que utilizan, tipo de certificaciones, rango de ventas de manera detallada de las compañías nacionales para ofrecer a las empresas que hacen relocalización y evitar que esa oportunidad de negocio se la quede alguien del exterior.

"No tenemos desarrollo de la cadena de valor nacional y el negocio se los quedan compañías de otros países o las proveedores que llegan a traer (las firmas se relocalizan en México)", afirmó Mendoza.

Al cerrar el año se estima que las búsquedas por proveedores locales sea tres veces más de las que se realizaron el año pasado, consideró el líder de Capim.

En lo que va del año ha habido 9 mil 500 millones de dólares anuales como monto total de intención de compra de proveeduría nacional, donde destaca la demanda por componentes del sector automotriz.

Otro obstáculo es que no todas las Pymes tienen el flujo de capital suficiente para atender los pedidos de grandes volúmenes de las compañías internacionales porque no tienen la maquinaria suficiente y el acceso al crédito no es tan fácil.

También se requiere reducir los tiempos de pago porque las grandes empresas suelen tardar entre 90 y 120 días para abonar a las Pymes.

"Requieren financiamiento para esos tres o cuatro meses, entonces si se logra acortar esos plazos de pago ayudaría a incrementar la proveeduría nacional", detalló.