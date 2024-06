Falla en 3 entidades conciliación laboral

Ciudad de México.- El Estado de México, la Ciudad de México y Guanajuato son las entidades con más expedientes abiertos en los tribunales laborales locales y según expertos esto se debe a que está fallando la conciliación laboral y en la capital, al menos, hay menos tribunales de atención que antes de la reforma laboral.

Según el Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral, de noviembre del 2020 a diciembre de 2023, los poderes judiciales estatales abrieron 156 mil 761 expedientes en la materia.

Del total de expedientes abiertos, 17.2 por ciento corresponde al Estado de México (26 mil 934) luego la Ciudad de México, con 9.8 por ciento (15 mil 369) y en tercer lugar Guanajuato con 9.2 por ciento (14 mil 475).

Tales estadísticas muestran los expedientes que no pudieron conciliarse en una etapa previa y que pasaron a Tribunales para su resolución.

"Creo que los números son altos porque se está evidenciando que la conciliación laboral no está rindiendo los resultados esperados. La conciliación obligatoria pre judicial no es la solución, porque si no existe la voluntad de alguna de las partes de llegar a un acuerdo, el asunto va a judicializarse", consideró Diego García Saucedo, abogado laboral.

"Habría que perfeccionar la conciliación para que los tribunales no se saturen y caigan en la misma opacidad que las Juntas de Conciliación".

Añadió que hay riesgo de saturación en los tribunales locales porque no ha habido presupuesto para que operen las instancias encargadas de desahogar los casos.

Jalisco, Tlaxcala y Guerrero son las entidades con menos expedientes abiertos.

La mayor cantidad de expedientes son de comercio al por mayor, servicios educativos e

industrias manufactureras.

García Saucedo consideró que la saturación se observa en los tribunales por la tardanza al emitir sentencias, fijar fechas de audiencias y en dar cumplimiento a las sentencias de amparo.

Dijo que en la Ciudad de México están activos nueve tribunales, cuando había 20 juntas de conciliación, antes de la reforma laboral.

"Hay bastantes nombramientos de jueces pero están a reserva, esto quiere decir que no ha habido presupuesto para activar los nuevos tribunales. Evidentemente eso va a ocasionar que, si no se dota de suficiente presupuesto a poderes judiciales locales, no activaran a los tribunales que atienden a los expedientes que se judicializan", manifestó el experto.

"Es evidente y necesario dotar de mayores recursos financieros a poderes judiciales locales".