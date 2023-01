Falla conexión de BBVA en sistema de pagos

Ciudad de México.- La conexión de BBVA al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) presenta una falla desde las primeras horas del viernes, por lo que usuarios no pueden ver reflejadas sus transacciones.

De acuerdo con el Monitor de conexiones del SPEI del Banco de México (Banxico), el estado de BBVA se encuentra desconectado desde las 00:00 horas del 20 de enero.

El SPEI es un sistema de liquidación en tiempo real que permite realizar transferencias de fondos entre sus participantes. Comenzó a operar desde 2004 y es manejado por Banxico.

A través de redes sociales, los usuarios del banco manifestaron su queja ya que no pueden revisar sus nóminas ni los movimientos o depósitos realizados desde y hacia otras cuentas, por lo que las transferencias aún no se ven reflejadas al aparecer la leyenda "en tránsito".

Además, también señalaron que no se logra emitir el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) -que es expedido por la institución receptora del pago-, el cual contiene información acerca de la transferencia realizada.

"Qué onda BBVA México, me hice una transferencia ayer a las 23:00 horas y no me ha llegado. Ya son las 6 de la mañana.

"Desde ayer hice una trasferencia BBVA, y sigue en tránsito", expusieron los clientes.

Hasta el momento, BBVA ha atendido las quejas de los clientes a través de su cuenta BBVA Responde, sin embargo, no ha emitido una postura oficial.

Por su parte, Banxico tampoco se ha pronunciado sobre el estado de desconexión de BBVA en el SPEI.

BBVA, de capital español, es la entidad privada bancaria más grande del mercado mexicano, seguido por Santander y Citibanamex.