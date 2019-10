Facilitan dispositivos robo de identidad

México se ubica en el octavo lugar mundial en cuanto a robo de identidad a través de datos personales, según datos del Banco de México (Banxico).

Se trata de un delito que ocurre cuando una persona obtiene, transfiere, posee o usa de forma no consentida datos personales de un tercero con la finalidad de asumir su identidad y pagar compras, obtener créditos, documentos oficiales u otros beneficios.

Sebastián Medrano, director de Coru.com, dijo que aunque el país cuenta con una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que establece los derechos de seguridad para cada persona, al hacer uso del celular y otros dispositivos electrónicos aumenta la posibilidad de ser víctimas de robo de identidad.

Para orientar a las personas sobre las opciones para cuidar sus datos personales ante bancos o entidades financieras, Coru.com aconseja cómo protegerlos:



Bloquear información

en el Buró de Crédito



El Buró ofrece un servicio para proteger la información del historial crediticio de una persona, conocido como “bloqueo”. Se activa directamente en la página http://www.burodecredito.com.mx/bloqueo-info.html y tiene un costo mínimo.

Con ello se protege la información financiera en caso de sospecha de un posible fraude o robo de identidad; se pueden blindar los datos de la persona por 3 meses y hay opción de bloquear y desbloquear la información cuantas veces sea necesario.

En desventaja, si el propietario de los datos solicita un crédito o algún producto financiero podría ser rechazado, ya que las entidades no podrán consultar su historial como parte de los requisitos de autorización.



Dar de alta el número

de celular en el REUS



El Registro Público de Usuarios (REUS) que no deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros es una lista de clientes del sistema financiero mexicano que no quieren ser molestados con llamadas de publicidad y promociones por parte de las entidades financieras. No aplica para llamadas de cobranza o encuestadores. Registrarse no tiene costo y se hace en el centro de atención telefónica de la Condusef 01 800 999 80 80, o bien en www.condusef.gob.mx

Sólo se puede restringir teléfono privado de casa o trabajo (máximo 2 números) y cuenta de correo electrónico personal.



Exigir los derechos ARCO



Los datos que un usuario de servicios financieros entrega están protegidos por el Artículo 13 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Pero además, los derechos al tratamiento de la información personal están contenidos en el artículo 16 constitucional y amparan que toda persona tiene derecho a la salvaguarda de su información personal y además, al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de los mismos.



