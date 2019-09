Explican factores de riesgo para maquilas

Uno de los retos a los que se enfrenta la industria maquiladora es mantener actualizado su análisis de riesgo para áreas de Aduana y Comercio Exterior, lo que puede ayudar a eliminar contingencias y hasta sanciones para la empresa, aseguran expertos.

Mario Lugo, asesor y consultor de capacitación de CTT, explica que aunque los factores de riesgo son inminentes, son las pequeñas y medianas empresas las que resultan más afectadas. Lo anterior debido a que por lo general estas compañías dedican más tiempo a su producción, lo que provoca que las limitaciones de sus operaciones y hasta de personal les impidan mantenerse actualizadas en el análisis de contingencias.

“La intención es que las Immex utilicen la gestión y análisis de riesgos como métodos de solución y hasta eliminación de los peligros a los que están expuestos en la rama de Aduanas y Comercio Exterior”, dijo.

Asimismo aseguró que el riesgo permanente que tienen estas empresas al no cumplir con alguno de estos métodos es la cancelación definitiva de sus operaciones, no obstante, existen otros peligros como el embargo de las mercancías o sanciones al momento de formular los certificados de origen o sus pedimentos de importación.

“Estos métodos están establecidos en estándares internacionales y no tienen mucho tiempo, son formas de mantener en un estado ‘blindado’ las operaciones de comercio exterior.

“El objetivo es que tengan métodos lo más científicos posible para la eliminación de riesgo o para la utilización del mismo como oportunidad. La Aduana y Comercio Exterior es de suma importancia para la maquila, son la puerta de entrada y salida de todo lo que se utiliza en la industria”, comentó.



