Explican errores comunes de Incoterms

El error más común que cometen las empresas de negocio exterior al aplicar los términos de comercio internacional (Incoterms, por su acrónimo en inglés) es no definir el criterio adecuado al momento de trasladar una mercancía, lo que representa un serio golpe al bolsillo, tanto del comprador como del vendedor, en caso de un siniestro, explicó Héctor Díaz Arzola, director de Logística y Aduana de AJH Consultores.

El experto ofreció ayer el webinar “Errores más comunes en la aplicación de Incoterms”, dedicado a las empresas de comercio exterior de Ciudad Juárez, en donde destacó los principales descuidos que cometen las compañías al momento de trasladar sus productos.

“Los Incoterms ayudan a tener una claridad sobre los alcances y responsabilidades de los compradores y vendedores durante el traslado de las mercancías, estos se clasifican en cuatro diferentes familias que son E, F, C y D”, explicó.

La familia E comprende las responsabilidades del vendedor que únicamente entrega las mercancías en su fábrica, por lo que la maniobra de traslado corre por parte del comprador.

En la clasificación F el vendedor entrega la mercancía en un punto medio, mientras que en el grupo C la responsabilidad del vendedor es hacerse responsable de contratar el transporte para enviar la carga a sus destinos de manera segura.

En tanto que la D, responsabiliza al vendedor de todo el proceso de entrega, según detalló Díaz Arzola.

“Uno de los errores más comunes que vamos a encontrar en la aplicación de los Incoterms, es cuando la empresa emplea un término E para la entrega de mercancías y se trata de una operación internacional, como no incluye maniobras de traslado y aun así, el vendedor por intentar dar un servicio ‘plus’ corre ese riesgo. El problema surge cuando en el camino ocurre un accidente y se daña el producto, donde el vendedor no tiene responsabilidad alguna y el costo lo absorberá por completo el comprador”, dijo.

“Otro error muy común es cuando la compañía emplea un término de la familia F, donde el más utilizado es el FOB, que hace referencia a ‘Free on Board’ (libre a bordo), aquí la responsabilidad del comprador inicia al entregarse la mercancía en un puerto seleccionado, sin embargo, en este caso si se retrasa la entrega o se deja en otro embarque el vendedor tiene que pagar, así que no es recomendable”, afirmó.

Para ambos ejemplos Díaz Arzola aseguró que la mejor opción es usar el término FCA, derivado de “Free Carrier” (libre transportista), ya que el 40% de las exportaciones en el mundo se dan en este Incoterm.

El FCA, es una cláusula donde se debe establecer que el vendedor ha cumplido con sus respectivas obligaciones una vez que la mercancía fue entregada en el lugar convenido.

“La última recomendación para las empresas es tener bien identificado el Incoterm que se va a utilizar, porque, aunque internacionalmente no es obligatorio el uso de estos lineamientos, en nuestra legislación en México sí lo es, ya que son usados para la valoración aduanera y el cálculo correcto de impuestos”, dijo.

Díaz Arzola señaló que no definir de manera adecuada el uso de los Incoterms en México puede derivar en multas y sanciones agresivas, hasta llegar incluso a la suspensión de las patentes de los agentes aduanales.

“Si no declaras el Incoterm el pedimento no te dará firma y no podrás hacer la operación. Si lo haces de manera incorrecta la autoridad puede interpretar que no estás pagando lo que deberías y puedes terminar pagando hasta el 130% de los impuestos omitidos, lo que representaría un serio golpe para las empresas”, puntualizó.

elara@redaccion.diario.com.mx