Exigen transportistas garantía en seguridad

Internet / Durante el 2020 los asaltos a transporte de carga crecieron 36.6 por ciento

Guadalajara– Ante el incremento en los robos, sobre todo con violencia, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Jalisco pidió que haya Estado de Derecho.

Antonio Rivas, delegado de la Canacar, compartió que identifican un incremento en el robo con violencia a los transportes de carga y que los vehículos que se roban ya son de todo tipo, no sólo electrónico o abarrotero como era previamente.

“Lo que estamos buscando es un Estado de Derecho para que nuestros operadores circulen sin esa problemática que se está teniendo, efectivamente los robos en carretera están ocurriendo con más violencia hacia esas personas, que son pieza esencial en esta cadena logística”, indicó.

Mencionó que ellos no estaban de acuerdo con la manifestación que se realizó el pasado 2 de marzo por otro grupo de transportistas, sino que ellos buscaron hacer un día sin transporte que no afectara a las industrias y ciudadanía al no poner sus vehículos en tránsito.

A este llamado se sumó el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda.

Indicó que las autoridades se han visto rebasadas en estos temas, lo que provoca que las empresas tengan que invertir más tiempo y dinero para evitar que los operadores sufran robos.

Simplemente esta semana, un tractocamión que transportaba pruebas para detectar Covid-19 fue robado y localizado vacío.

Además, durante el 2020 el robo a transporte de carga creció 36.6 por ciento de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.