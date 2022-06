Exigen 'para ya' Constancia de Situación Fiscal

A la intemperie y bajo los intensos rayos del sol, cientos de contribuyentes formaron ayer una megafila en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para tramitar su Constancia de Situación Fiscal.

Trabajadores expusieron que en sus empresas les están exigiendo el documento “para ya”, por lo que preocupados por poner en riesgo sus ingresos, desde temprana hora acudieron al SAT.

Sin embargo, al llegar su sorpresa fue ver a mucha más gente ya formada y con una espera de más de tres horas para ser atendidos.

La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento que ahora todo trabajador debe tener para que los patrones puedan emitir la factura electrónica o los recibos de nómina 4.0 a partir del 1 de julio, lo que ha desatado toda una controversia.

Por un lado, trabajadores denuncian la saturación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la falta de citas y hasta fallas en el sistema; mientras que por otro, el fisco asegura que hay más opciones para acelerar la obtención del documento: por teléfono, en línea y hasta del celular.

De acuerdo con especialistas, se trata sólo de un tema de conciencia. “La gente tiene que estar consciente de tener su documentación en regla, punto”, expuso Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

El SAT informó ayer que no dará prórroga para la factura electrónica 4.0, que había sido solicitada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Sol Blanco, una de las trabajadoras que ayer hacía fila al exterior de las oficinas del SAT local, dijo que en la empresa en la que labora le exigieron este documento a más tardar esta semana, por lo que acudió a las oficinas del fisco alrededor de las 11:00 de la mañana. Sin embargo, cuando llegó ya había cientos de personas antes que ella, por lo que tardaban hasta tres horas en ser atendidos, indicó.

El trámite para la CSF es gratis y se puede realizar en línea o de manera presencial, pero para hacerlo en línea es necesario tener a la mano el RFC y la contraseña SAT ID.

De acuerdo con el SAT, se debe ingresar a la página https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal, seleccionar el botón ‘Ejecutar en línea’ y elegir el medio de autenticación (contraseña o e.firma).

Después es necesario registrar los datos de autenticación, seleccionar el botón ‘Generar Constancia’ e imprimir o guardar en un dispositivo electrónico.

Si se opta por ir al SAT no es necesario sacar cita, sólo debe presentar identificación oficial y un correo electrónico. Ahí se pide apoyo al personal de asistencia al contribuyente y ellos la facilitan.

‘Es un tema de conciencia’

De acuerdo con Sandoval Murillo, la Constancia de Situación Fiscal tiene un claro objetivo y es el de tener la certidumbre plena del Registro Federal de Contribuyentes, nombre, código postal y régimen de la contraparte con la que tiene relación el patrón para así poder emitir la factura o nómina correcta de sus trabajadores, porque de no ser así pierde la deducibilidad de impuestos y se enfrentan sanciones y otros problemas.

Sin embargo, resaltó que la deducibilidad no es inmediata, sino hasta la declaración de septiembre, “y tú puedes deducir lo que se te pegue la gana y entonces en la anual se convalida con las facturas existentes o en las provisionales de Resico que salen precargadas”.

“El punto es que no es algo superurgente siempre y cuando sí lo tengas este año; yo puedo timbrar toda la nómina el 31 de diciembre, va a ser un trabajal y probablemente me pase y no me sirva, pero ciertamente no es fatal en este instante. Hay alternativas”, indicó.

“Concientízate de que tienes de aquí a diciembre para poner correcto tu domicilio fiscal y no es a diciembre nomás por decir y que todo mundo sature en diciembre el SAT, entre más pronto mejor, porque también tienes otro problema: mucha gente ya está empezando a hacer sus declaraciones anuales, pero si tú tienes mal tu domicilio fiscal, bye, no sirve tu declaración y no recuperas nada de impuestos”, señaló.

No habrá prórroga

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que no dará prórroga para cumplir con la emisión de la factura 4.0, que entra en vigor el primero de julio.

El fisco reiteró en un comunicado que “la obligación de la emisión de facturas electrónicas o recibos de nómina en el sistema de la factura electrónica 4.0, para lo cual los contribuyentes pueden requerir su Constancia de Situación Fiscal, iniciará a partir del 1 de julio de 2022”.

Mientras tanto, los empleadores pueden seguir utilizando la versión factura 3.3.

En enero de 2022 entró en vigor la nueva emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica 4.0. Este nuevo formato requiere información actualizada del RFC, régimen fiscal y el domicilio registrado ante el SAT.

Los patrones necesitan incluir estos datos en los recibos de nómina, por ello se solicita la Constancia de Situación Fiscal a los trabajadores.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) había exhortado a las autoridades a dar prórroga hasta enero de 2023, ante el bajo número de cumplimiento para las emisiones de facturas 4.0 y el calvario que están padeciendo los contribuyentes para sacar una cita y poder realizar trámites.

Hasta el primer trimestre del año, la factura 4.0 se había utilizado en el 0.28 por ciento del total de las emisiones y se prevé que no alcance a llegar al uno por ciento para finales de junio, se argumentó. (Berenice Gaytán / Iris González / El Diario)

