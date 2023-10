Evita OMC la tentación de países hacia el proteccionismo

Bogotá, Colombia.- Para que el comercio global fluya de manera correcta y equitativa el papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es ser un intermediario para evitar la tentación que tendrían algunos países sobre la imposición de medidas proteccionistas, aseguró el organismo.

En conferencia Fernando Puchol, oficial de división de información y relaciones exteriores de la OMC, dijo que si bien en algunos momentos de emergencia mundial el no dejar salir mercancía para darle prioridad a las necesidades domésticas de cada país -como lo fueron los más complicados de la pandemia- se puede orientar hacia el proteccionismo, y terminan siendo medidas justificadas.

Comentó que esas medidas deben caducar de forma rápida y sin mayor contratiempo, que sólo tendrían que ser utilizadas de manera momentánea y para el propósito específico.

"Tenemos que evitar la tentación de seguir implementando estas medidas de restricción al comercio, que en algunos casos pueden estar justificadas como cuando ha habido un pandemia o situación de guerra, pero son medidas que tienen que ser provisionales, que tienen que tener una duración que esté vinculada a la necesidad concreta", afirmó.

Ante ello refirió que la OMC tiene la capacidad de insistirle a los miembros de este organismo que deben tratar evitar las tendencias proteccionistas.

Respecto al decreto sobre los incentivos que daría el Gobierno mexicano para incentivar el nearshoring, dijo que en caso de que algún país considere que viola los compromisos de la OMC tendría que iniciar el proceso con una consulta de manera bilateral, es decir, entre esa nación y México.

"El primer paso que tendría que dar un miembro de la OMC es solicitar un periodo de consultas que dura 60 días. En ese proceso pueden llegar a un acuerdo o no. Se han dado casos en la OMC en el que se plantea el proceso de consultas, terminan los 60 días, pero los miembros no tienen la obligación de notificar si han llegado a un acuerdo o no", detalló.

Dijo que en caso de que no hayan llegado a un acuerdo la OMC se puede enterar de ello porque el país que ha pedido las consultas solicita el siguiente paso, es decir, la conformación de un grupo especial integrado de tres juristas independientes que revisarán el caso.

Hay una primera resolución que emite ese grupo, para cual no hay un tiempo determinado, pero puede tomar entre tres y seis meses, agregó.