Evalúan posibles impactos del etiquetado 'Producto of USA'

Chihuahua.- El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes, junto con los presidentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata y del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, asistieron a una visita de trabajo a Washington, D.C. con el objetivo de discutir con autoridades e industria estadounidense la regla de origen voluntaria "Product of USA" para productos cárnicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los integrantes de la delegación se reunieron con autoridades agropecuarias y comerciales de la administración de Joe Biden, así como con miembros clave de comités en el Senado y la Cámara de Representantes y con asociaciones de productores agropecuarios de Estados Unidos.

La visita contó también con la participación de los ganaderos canadienses encabezados por Nathan Pinney, presidente de la Canadian Cattle Association.

En marzo del 2023, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó una propuesta de regla voluntaria que acota el uso del etiquetado “Product of USA” únicamente a los productos de carne, aves y huevo provenientes de animales “nacidos, criados y sacrificados en EE.UU.”.

Actualmente, el etiquetado “Product of USA” puede utilizarse si al menos uno de los procesamientos se lleva a cabo en territorio estadounidense.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, prometió la regla “Product of USA” a su base electoral y se cree que anunciará la entrada en vigor durante la Convención Nacional de Trabajadores Agrícolas en Scottsdale, Arizona, del 10 de marzo.

Actualmente, México y Canadá, son el primer y segundo proveedor de carne de res representando un 29% y 24% de sus importaciones totales. En particular, los ganaderos mexicanos envían reses jóvenes a Estados Unidos para ser criadas, sacrificadas y procesadas, con esta regla desaparecería este mercado.

“Trabajamos en equipo, de manera activa e inalcanzable en beneficio de la ganadería mexicana y por supuesto de la chihuahuense tanto en temas de sanidad como de beneficio económico para los productores locales”, afirmó Bustillos Fuentes.

Por ello, la comitiva binacional instó a las autoridades de USDA (Department of Agriculture) y de OMB (Office of Management and Budget), que la propuesta de regla de etiquetado “Producto of USA” no genere distorsiones al comercio con América del Norte. En particular, que reconozca el “sacrificio” del ganado en territorio estadounidense como suficiente para cumplir con el etiquetado “Product of USA”.

Las discusiones fueron productivas, se avanzó en la evaluación de los posibles impactos de la propuesta de regla en América del Norte. Las conversaciones continuarán en los próximos meses.