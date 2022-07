Evalúa empresa china instalar planta de baterías en Juárez

Nueva York.- Contemporary Amperex Technology Co de China, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, está considerando al menos dos ubicaciones en México para una planta de fabricación que pueda abastecer a Tesla Inc y Ford Motor Co, según informó el medio estadounidense Bloomberg.

El fabricante de baterías está considerando Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Saltillo, en Coahuila, según personas familiarizadas con las deliberaciones. Ambos están cerca de la frontera con Texas.

La compañía está contemplando una inversión de hasta 5 mil millones de dólares en el proyecto, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada.

Ciudad Juárez es atractiva en parte porque está cerca del puerto de entrada de San Jerónimo-Santa Teresa al estado estadounidense de Nuevo México. Eso proporcionaría una ruta alrededor de los cruces fronterizos de Texas, que es el hogar de la nueva fábrica de Tesla, pero en los últimos meses ha tomado medidas que complicaron el envío y la entrada a Estados Unidos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aumentó en abril las inspecciones de vehículos comerciales, expresando su deseo de tomar medidas enérgicas contra el tráfico ilegal de drogas y la inmigración. Pero el análisis realizado por un organismo de investigación económica encontró que le costó a la economía del estado más de 4 mil millones de dólares en producción perdida debido a demoras en el envío y bloqueos de puentes.

CATL, como se conoce a la empresa con sede en Ningde, China, también está considerando dividir su inversión en dos ubicaciones: una en Estados Unidos y otra en México, dijeron las personas. No se ha tomado una decisión final y el tamaño total de la inversión es fluido. Bloomberg informó en marzo que la inversión podría construir una fábrica de 80 gigavatios-hora.

El fabricante de baterías y Ford, con sede en Dearborn, Michigan, se negaron a comentar. Tesla, con sede en Austin, Texas, no respondió a una solicitud de comentarios.

Con el respaldo del impulso estratégico de China hacia los automóviles eléctricos, CATL está experimentando un auge en la demanda de vehículos eléctricos a medida que los países trabajan para reducir las emisiones de carbono y los consumidores adoptan automóviles más limpios. La empresa, que completó una oferta pública inicial en 2018, controla más del 30 por ciento del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos.

CATL ha estado contemplando una planta de baterías en Estados Unidos durante años, pero las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China han complicado el esfuerzo. También está bajo presión competitiva para acelerar una decisión, ya que rivales como LG Energy Solution Ltd, Samsung SDI Co y Panasonic Holdings Corp firman acuerdos con fabricantes de automóviles para construir plantas de baterías en Estados Unidos.

La cadena de suministro Agreemu Estados Unidos-México-Canadá, consolida su papel en la producción de vehículos eléctricos de la región.

CATL podría optar por fabricar celdas de batería en México y luego enviarlas a Kentucky para ensamblarlas en paquetes de baterías. En 2020, el gigante chino de las baterías compró una antigua planta de impresión de RR Donnelley & Sons Co en Glasgow, Kentucky, y formó una subsidiaria en el estado, según muestran los documentos.

En abril de 2021, contrató a Charles Huang, un ejecutivo de fabricación, como director ejecutivo del proyecto, según su página de LinkedIn.

La página de LinkedIn de Huang dice que su mandato es "establecer una estructura y una estrategia corporativas para el proyecto de fabricación de CATL en América del Norte".

Un portavoz de la agencia de desarrollo económico de Kentucky se negó a comentar sobre los planes de CATL en el estado.

Una presencia ampliada en América del Norte podría inquietar a los funcionarios estadounidenses que están interesados en apoyar a los proveedores nacionales. El Presidente Joe Biden está asignando miles de millones para cultivar la cadena de suministro de baterías de Estados Unidos y reducir la dependencia de la industria automotriz de China, pero esos esfuerzos tardarán años en dar sus frutos a través de nuevas empresas estadounidenses y asociaciones con empresas coreanas y japonesas.