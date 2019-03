¿Estímulo al ISR?

Impuestum





Cuando escuchamos la frase “Lo de Dios a Dios y lo del César al César”, nos podemos remontar a aquél pasaje bíblico donde Jesucristo al ser cuestionado si los paganos debían o no pagar impuestos, este personaje de manera muy sabia pudo librar la trampa impuesta, para no pisar una cárcel (ya que en esos tiempos decir que no se debía pagar impuestos era un delito). Desde esa época puede advertirse que no es cómodo ni sencillo el pagar un tributo, máxime cuando la población podía palpar las desigualdades en la clase social.

En nuestra actualidad, no se aleja mucho de la historia, ya que el impuesto por excelencia en nuestro país es el Impuesto Sobre la Renta (en adelante ISR). Pero ¿conocemos qué es el ISR? De manera muy simple, el ISR es una contribución que grava “todas” las ganancias de las personas físicas y morales, con una tasa que oscila en un 30% (empresas) y de hasta 35% (en las personas físicas).

Pero, ¿qué ganancias?, la respuesta es sencilla, “todo aquello que afecta de manera positiva el patrimonio de alguien” se considera ingreso sujeto de ISR. Se preguntará, si me dan un carro para mi uso por parte de mi patrón ¿es un ingreso para mí? Efectivamente, la persona física debería de declarar ese ingreso en especie ante el SAT.

En la frontera, tal como lo expusimos en la anterior entrega, se brindaron una serie de beneficios para los empresarios sentados en esta parte del territorio nacional, entre ellas, una reducción del 30% al 20%, aquí el esfuerzo se reconoce, y hasta cierto punto alienta a buscar invertir, ya que para las grandes empresas una reducción del 10% en un año del ISR, representa millones de pesos, y a otro menos, pero al fin ahorro.

Sin embargo, estas ilusiones se desvanecieron cuando se publicaron las reglas para poder ser sujeto de este beneficio, cuando primero debes tener una resolución de aceptación por parte del SAT, pero lo más complicado, es que para poder beneficiar al empresariado con dicho estimulo de ISR, se debe permitir ser auditado cada seis meses, ¿a quién le agrada ser revisado dos veces por año por parte del SAT?

Pero, al seguir leyendo las reglas de aplicación, las pocas ilusiones se destruyeron por completo, en razón de que cada seis meses además de poder ser auditado el empresario, deberá de presentar una serie de información que van desde todos los activos de la empresa, fuentes de financiamiento, nombres de trabajadores, RFC de ellos, fotografías, en fin, casi hasta la cartilla de vacunación de la mascota, lo cual en las pequeñas empresas hacen casi imposible cumplir con estos requisitos.

De ahí que es importante que en esa sensibilidad que ha presentado el Presidente de la República para escuchar a los que menos tienen, y atender a sus problemáticas de falta de dinero, también debería ser sensible la autoridad a escuchar a quienes generan riqueza en la frontera, que si bien se pensaría son las grandes corporaciones, los medianos y pequeños empresarios son muchos, y en conjunto, siendo el clamor muy evidente, dar un beneficio que verdaderamente cualquier empresario pueda acceder, y no sólo quien tiene un ejército de asesores fiscales que puedan cumplir con esos requisitos.