Estiman que se sobreendeudan 60% de mexicanos

Ciudad de México.- Derivado de una falta de educación financiera, el 60 por ciento de los mexicanos viven sobreendeudados, estima Bravo, empresa mexicana de gestión de deuda.

"Por ejemplo, hay quienes usan la tarjeta de crédito como una extensión de sus ingresos, ganan 20 mil pesos y tienen una línea de crédito de 20 mil, algunos están tan confundidos que piensan que tienen 40 mil pesos para gastar'", dijo Francisco Salmerón, country manager en México de Bravo, antes llamada Resuelve Tu Deuda.

Explica que el estimado de quienes viven sobreendeudados se obtuvo del análisis de 20 mil 435 clientes de la compañía, que en 2023 tenían deudas y recurrieron a la plataforma para liquidarla.

Ante eso, el director reitera que el sobreendeudamiento es consecuencia de la falta de educación financiera, lo que provoca que las personas no manejen un presupuesto partiendo de lo básico: cuánto ganan y cuánto gastan.

"Esta formación como tal no existe desde la casa, incluso hay familias que tienen prohibido hablar de dinero en casa, pareciera un tema de mala educación, tabú. Hay parejas que no comparten cuánto ganan y cuánto gastan, no se comparten esa información'", menciona.

Añade que parte de esa falta de educación financiera provoca que al recurrir a tarjetas de crédito o préstamos, las personas no se informen correctamente sobre las tasas de interés de cada uno, factor que en caso de retrasos en pagos o pagos mínimos genera un endeudamiento.

De acuerdo con el análisis de Bravo, adicional al 60 por ciento de personas que viven sobreendeudadas, 20 por ciento declararon tener una deuda por la reducción de sus ingresos y el resto por otros motivos como pérdida de empleo.

De acuerdo con la empresa, en 2023, la deuda promedio de las personas fue de 174 mil 792 pesos, 16 por ciento mayor a la de 2022.

Lo anterior obedece a que las líneas de crédito que se están otorgando en el aís son mayores, precisó Salmerón.

Señala que ante un sobreendeudamiento, lo recomendable es reducir gastos en la medida de lo posible y buscar una nueva fuente de ingresos.

"Si esto no funciona, hay que hacer un plan, buscando priorizar pagar primero las deudas pequeñas e ir de a poco a las mayores, por un tema de cómo juegan los intereses", dijo.

Apunta que liquidar deuda pequeña ayudará a ya no pagar intereses de una de las deudas totales.

Si todo lo anterior no funciona, existe la opción de recurrir a expertos en gestión de deuda, sugirió.

Menciona que Bravo elabora un plan de pago de deudas "considerando ingresos y gastos" y otorga un crédito para liquidarlas, y añade que la plataforma cuenta con un espacio denominado academia Bravo en el que ofrece de manera gratuita información sobre finanzas personales.