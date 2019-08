Estiman en 9.6 mil mdp daño por falla en pagos electrónicos

Ciudad de México— La falla en el sistema en los pagos electrónicos originada por la empresa Prosa, el sábado pasado, impidió que se realizaran 20 millones de operaciones por 9 mil 600 millones de pesos, según la Condusef.

Entrevistado, Óscar Rosado, presidente del organismo, reconoció que hasta ahora no existe un mecanismo para resarcir los daños ocasionados a quienes no pudieron pagar con tarjeta ni retirar en efectivo, ni a los negocios que perdieron ingresos por ventas.

"El marco legal como está en este momento no nos da mayor posibilidad que defender los intereses de los usuarios en caso de que, debido a la falla, tengan alguna afectación patrimonial", mencionó.

"En algunos otros países el ombudsman financiero puede de manera más fuerte intervenir, pedir información y junto con la banca central o quienes están a cargo de los sistemas de pago poder establecer medidas correctivas de apremio y sanciones", añadió.

También destacó que las afectaciones sean más, ya que conforme se acerca el inicio de clases se realizan más compras.

Al día, destacó, se realizan transacciones electrónicas por 16 mil 70 millones de pesos en promedio, de acuerdo con datos del Banco de México, y para el cálculo se considera que la afectación fue de las 10:00 a las 18:00 horas del sábado.

Además, toma en cuenta que dos terceras partes de las operaciones de Bancomer y Citibanamex sí se pudieron realizar.

Explicó que la Condusef sólo puede intervenir para impedir cobros de comisiones por pago tardío en cuentas.

Indicó que cerca de 80 mil domiciliaciones (cargos programados automáticos a las cuentas) no se efectuaron el sábado.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dijo que está en proceso para determinar las acciones correspondientes, aunque Mario Di Costanzo, ex presidente de Condusef, señaló que los bancos podrían tener multas que van de 25 mil a 200 mil dólares porque operaron con Prosa sin que ésta empresa tuviera actualizada su certificación.

Por su parte, Prosa informó que ya fue certificada en normas de seguridad.