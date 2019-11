Estancado, sector minero en la entidad

El bajo crecimiento de la producción minerometalúrgica que se registra en México estaría afectando a alrededor de 18 mil personas de manera directa en todo el estado, de acuerdo con información del Clúster Minero de Chihuahua (Clumin).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que la producción de oro y zinc en Chihuahua presentó una caída anual de hasta 3.8% y 0.3%, respectivamente. La plata registró una variación de 3.2% al alza, en tanto que el plomo mantuvo cifras de 1.0%.

“Las cifras de la caída son correctas, y en gran parte se debe a que las compañías que están en el estado no han continuado con los procesos de exploración o seguido la tendencia de aumentar su producción, debido a la incertidumbre que se siente en el panorama”, comentó el director del clúster, Gerardo Durán.

De enero a agosto del 2019 la producción en Chihuahua fue de mil 666 kilogramos de oro, 109 mil 425 kilogramos de plata, 3 mil 291 toneladas de plomo y 8 mil 655 toneladas de zinc, de acuerdo con el reporte de Inegi.

Además, Durán explicó que el impacto a la industria minera afecta de manera directa no sólo a las compañías instaladas en la entidad, sino también a los proveedores.

“Hablamos que para ser precisos, 18 mil personas dependen directamente de esta actividad en Chihuahua y 100 mil lo hacen de manera indirecta, por lo que la afectación es exponencial a la cantidad de industria que representa el sector”, dijo.

Ayer el Inegi dio a conocer que el índice de volumen físico de la producción minerometalúrgica del país (referida a las actividades de extracción, beneficio, fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos) aumentó 1% con base en cifras desestacionalizadas en el octavo mes de 2019.

En su comparación anual, el índice observó un incremento de 3.7% durante agosto del presente año, según las cifras presentadas por el Instituto.

“Este aumento no es sorprendente, es evidente que se debe a que algunas plantas que operan en el estado se encuentran en mejores condiciones, pero eso no significa que se cuente con más inversiones, seguimos estancados en las mismas condiciones que han venido prevaleciendo”, dijo Durán.

Cuestionado sobre si este panorama podría complicar la llegada de inversiones nuevas o modificar las que se encuentran en pláticas, Durán aseguró que es complicado que el capital que ya se encuentra operando o que está en vías de consolidarse pueda caerse.

“Es muy difícil que estas inversiones se caigan por todo lo que conlleva la actividad minera como lo son los años en los procesos de exploración, así que lo que ya está se va a mantener”, dijo.

