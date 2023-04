‘Estallan’ usuarios vs el SAT por fallas

Información sin cargar, errores, página paralizada, inconsistencias en las cifras y otros problemas fueron denunciados por usuarios que intentaron hasta ayer cumplir con la Declaración Anual de Impuestos para personas morales.

De acuerdo con los afectados, muchos no pudieron realizar el trámite por los problemas en el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que ahora se enfrentarán a sanciones por culpa del mismo fisco.

Humberto Abbud Mazari, contador público de una empresa, dijo que desde marzo, cuando inició el plazo para personas morales, hubo inconsistencias en los sistemas que no permitían cumplir con la obligación.

“Como trae cierta información precargada la aplicación, no estaba completa, no jalaba las pérdidas, se actualizaba la información y no se quedaba guardada para el día siguiente, o una parte no estaba, más aparte lo lenta que estaba la página”, expresó.

“Todos esos problemas se vivieron desde marzo hasta hoy (ayer), que fue el último día”, agregó.

Otros usuarios denunciaron fallas como que “su página no avanza y se queda en ‘cargando información’, no dan solución ni vía telefónica ni en chat”.

Ante ello solicitaron prórroga, ya que “además de no cargar la página, al momento de cambiar de estado financiero, se borra información. Queremos cumplir, pero simplemente tu portal no lo permite”.

“En 15 años jamás había visto una plataforma tan deficiente para el llenado de la declaración anual”, fue otra de las quejas.

“El portal no sirve, no guarda los avances registrados y el SAT tienen el descaro de estas publicaciones. No pido prórroga, sólo que sirva el aplicativo”, agregó otro.

“Su portal está fallando, no guarda la información y se tiene que llenar de nuevo todo, el colegio de contadores ya les especificó estos temas, pero no fuera tiempo de devolución porque se extienden meses”, también formó parte de las quejas.

El sitio web del SAT detalla que el contribuyente que falle con sus obligaciones fiscales puede enfrentar dos tipos de multas: una por no presentar su declaración anual en caso de tener que hacerla y otra por cada una de las obligaciones incumplidas.

Las multas por obligación no declarada van de los mil 400 a los 17 mil 370 pesos.

Además, por cada obligación presentada fuera del plazo pueden tener una multa de los mil 400 a los 34 mil 730 pesos.

Si el contribuyente está obligado a presentar sus declaraciones por Internet y no lo hace, lo realiza fuera de plazo o no cumple con los requerimientos, puede derivar en una multa que va de los 14 mil 230 a los 28 mil 490 pesos.

Las multas deben ser pagadas en tiempo y forma; de lo contrario, puede ser acreedor de sanciones adicionales.

