Estafan por redes sociales a vendedores

Ciudad de México.- Julio y Karla buscaban vender productos a través de redes sociales, pero terminaron amenazados, insultados y a punto de ser estafados.

Julio ofreció un videojuego usado en sitios de internet porque necesitaba el dinero para solventar gastos de alimentación, luego de quedar desempleado y le alegró que un sujeto lo contactara.

Aunque le causó sorpresa que le pidieran enviar el producto, necesitaba realizar la venta y aceptó hacerlo, siempre y cuando le enviaran el dinero por transferencia.

"Pensaba dárselo al taxista ya cuando viera el dinero y lo sacara", compartió.

El día de la entrega llegó y por seguridad brindó una dirección alejada de su domicilio, cuando acudió al punto vio que un vehículo particular ya esperaba el producto.

Por mensaje se comunicaba con el supuesto comprador, quien le pidió mostrar al conductor el videojuego y, después de hacerlo, le indicó que depositaría el dinero.

Al revisar su cuenta, vio que no se reflejaba el pago, lo que lo alertó, pues en otras ocasiones cuando había recibido alguna transferencia ésta aparecía de inmediato.

Durante unos minutos, en la vía pública, junto al vehículo, esperó a que el pago apareciera en su aplicación, pero no ocurrió.

El supuesto comprador le envió una imagen para afirmar que había hecho la transferencia, se impacientó y exigía que entregara al taxista el producto, afirmando que ya había pagado, mientras que el conductor también lo apuraba.

Julio notó que la imagen fue editada y no hubo pago.

"No se reflejó en mi cuenta, la vi y hasta tenía un error ortográfico", contó.

Al decirle al sujeto por mensaje que no había nada en su cuenta y que no podía entregar el videojuego, lo amenazó con que era abogado e iría a la Alcaldía.

Luego apareció un mensaje de que el perfil cerró el chat.

Aunque ahora considera que el riesgo fue alto y eso le ha ocasionado afectaciones emocionales, en ese momento sólo resolvió decirle al taxista que no le daría la mercancía e irse del punto de inmediato y no denunció, ya que dijo desconfiar de las autoridades.

Otros vendedores han compartido que es común que supuestos usuarios de redes sociales "cacen" nuevos anuncios de venta, hacen que se los envíen, con pretexto de que por cuestiones laborales están en zonas alejadas y mandan supuestos comprobantes de pago que falsifican.

Algunos supuestos compradores utilizan sus perfiles reales, pero otros crean usuarios que parecen normales, pero no son sus fotos, ni sus datos.

La forma de operar es similar: editan capturas de pantalla de supuestas transferencias para hacer creer que pagaron, pero el dinero nunca llega y presionan o incluso amenazan para obtener las mercancías.

BAJO AMENAZAS

Karla vende artículos de baño y recuerda que una supuesta clienta le realizó un pedido por más de 4 mil pesos.

A ella le pidieron un número telefónico para comunicarse y ya no por redes, por lo que aceptó; aunque se le hizo extraña la lada, envío su ubicación para recoger los productos y luego fue amenazada.

Por mensaje le indicaron que un coche recogería la mercancía y, para confirmar que hiciera la entrega, le llamaron, pero no una mujer, sino un hombre que dijo ser el padre de la interesada.

Le pidió su número de tarjeta para transferirle el pago, exigió una fotografía de que se estaba entregando la carga y le mandó una captura de pantalla del supuesto envío de dinero.

Cuando frenó la entrega, porque se dio cuenta de que no le pagarían, vino la agresión y temor.

"Me comparte el comprobante y claramente se ve toda manipulada y que no es real", apuntó.

"En eso me marca de nuevo como modo de distracción y le indico que me permita unos minutos que estaban validando si caía el monto y me cuelga, tenía esperanza. En fin, le indique que aún no se veía reflejado, me volvió a marcar y fue cuando empezó a insultarme y a amenazarme indicando que se metería al local y que había motos esperando a sus indicaciones, decido colgar y bajar mi mercancía del taxi y cerrar el local por miedo".

PARA TOMAR MEDIDAS

AL COMPRAR

-El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia exhortó a implementar acciones para evitar ser víctima de uno de estos delitos.

-También exhortó a promover una cultura preventiva entre los jóvenes.

A REVISAR

-Configurar la privacidad en redes sociales.

-Evitar el uso de wifi públicos para realizar operaciones económicas.

-Actualizar los antivirus.

-Cambiar constantemente las contraseñas.

MÁS CASOS

-El organismo indicó que los fraudes en la compra-venta por internet se registran más en Facebook e Instagram.

PIDE AYUDA

-El Consejo Ciudadano ofrece apoyo jurídico y psicológico gratuito a cualquier parte del País, a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 5555-335-533.

-También en la app No+Extorsiones, que cuenta con una base de más de 189 mil números telefónicos relacionados con fraude y extorsión.