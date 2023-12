Estafan falsas agencias con viajes a Xcaret

Ciudad de México.- Pasar Navidad y Año Nuevo en Xcaret, uno de los destinos turísticos más buscados en México, puede terminar en una mala experiencia por los fraudes de falsas agencias de viajes por internet.

Estas atraen a los usuarios con ofertas supuestamente exclusivas para vacacionar en los parques y hoteles de Grupo Xcaret México, pero sólo se quedan con su dinero.

Una de ellas es México Destination Club, que asegura representar al programa de lealtad de Xcaret para vender hospedaje, transportación aérea y accesos a los parques.

"Me robaron 100 mil pesos. La persona dijo llamarse Mauricio Hernández; primero me hicieron un cargo de 50 mil, al día siguiente me llamó para decirme que había un problema y necesitaban procesar nuevamente el pago y me hizo otro cargo de 50 mil.

"Después de eso, los ejecutivos dejaron de contestar llamadas y mensajes, también rastreé mis vuelos para Fin de Año en Aeroméxico y tampoco existían", dijo Genaro, una de las víctimas de esa agencia.

Entre las formas de operar de México Destination Club está el envío de correos electrónicos de phishing, con los que simula ser parte de Xcaret.

Al momento de que la víctima pide mayor información para la contratación de los servicios, un supuesto embajador de ventas la contacta por llamada o mensajes de WhastApp para darle fechas de ocupación y promociones que en el sistema oficial de Xcaret no existen.

Cuando los supuestos embajadores -que usan nombres falsos para contactrse- llegan a un acuerdo con la víctima, proceden a pedirle el pago, con lo que logran que de manera voluntaria la persona les otorgue información financiera confidencial como su número de tarjeta y NIP.

Algunos de los correos que utiliza México Destination Club son mexicodestinationclub@xcaretloyalty.com.mx, reservaciones@xcaretloyalty.com.mx y mexicodestinationclub@xcaret.com, así como el teléfono +52 800 5129 099.

"Están haciendo mucho fraude, hay muchas empresas que utilizan los logotipos de Xcaret, pero son fraudes.

"Acaba de venir una persona a preguntar por su reserva, pero también lo engañaron, a él le pidieron un anticipo de 12 mil pesos para hacer una reserva de 50 mil. Nosotros ya ni tenemos fechas abiertas para Fin de Año desde hace meses", dijo a REFORMA un empleado de un módulo de Xcaret en la Ciudad de México.

En redes sociales, México Destination Club tiene varias denuncias por fraude.

"Se ostenta como parte de Grupo Xcaret y utiliza los datos que le proporcionamos al hotel en nuestra estancia para inundarnos de ofertas que a la larga, no cumplen", indicó otra de las víctimas.

Al respecto, Grupo Xcaret aseguró haber implementado nuevas medidas, pero no detalló cuáles y tampoco abordó el tema de la protección de datos personales.

"Debido a los casos recientes de estafa, Grupo Xcaret ha implementado nuevas medidas de seguridad para evitar que otras personas sean víctimas", dijo la empresa a REFORMA.