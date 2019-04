Estafan a Apple con mil 493 iPhone falsos

Ciudad de México— Yangyang Zhou y Quan Jiang, dos estudiantes de ingeniería chinos, están acusados de estafar 895 mil 800 dólares a Apple.

Durante su estancia en Oregón, Estados Unidos, con visa de estudiante, enviaron a la compañía de Cupertino, California, durante meses, miles de iPhone falsos alegando que estaban defectuosos y contaban con garantía.

Apple, después de revisarlos, cambió mil 493 de estos teléfonos por unos nuevos.

Los dos jóvenes, que finalmente fueron descubiertos, ahora se enfrentan a cargos federales por una estafa al gigante tecnológico por valor de 895 mil 800 dólares, según ha adelantado el periódico The Oregonian.

Una vez que la compañía les cambiaba los iPhone falsos por originales, Zhou y Jiang enviaban a China los productos auténticos para que fueran vendidos, según la denuncia penal del caso. La madre de Jiang hizo transferencias a la cuenta bancaria de su hijo en Estados Unidos.

Jiang ha sido acusado de tráfico de productos falsificados y fraude electrónico mientras que Zhou se enfrenta a cargos por usar información falsa en los documentos de exportación. En su defensa, ambos han afirmado que desconocían que los teléfonos que entregaban al servicio técnico de Apple eran falsos.

Durante casi un año, los estudiantes importaron a Estados Unidos miles de imitaciones del iPhone. Recibían desde Hong Kong paquetes con una veintena de dispositivos con las mismas características físicas que los móviles originales. Después, solicitaban a Apple que revisara los teléfonos.

En la mayoría de los casos, tal y como se explica en el documento citado, presentaban una reclamación al servicio técnico en la que se quejaban de que los dispositivos no encendían. Cuando esto ocurre, es habitual que la compañía reemplace el teléfono por uno nuevo.

"La presentación de un iPhone que no se enciende es fundamental para perpetuar el fraude en la garantía del iPhone, ya que el teléfono no podrá ser examinado o reparado inmediatamente por los técnicos de Apple, lo que provocará el proceso de reemplazo de teléfonos de Apple como parte de su política de garantía del producto", explicó el trabajador de Apple, Adrian Punderson, al agente Thomas Duffy.

De las 3 mil 69 solicitudes de reparación realizadas por Zhou entre abril de 2017 y marzo de 2018, Apple aceptó mil 493. La compañía devolvió el resto de dispositivos a los jóvenes porque consideró que habían sido manipulados y, por lo tanto, la garantía ya no era válida.

Punderson afirmó que un técnico de la compañía se encarga de revisar si un teléfono enviado a revisión es original o no. Pero en ninguno de los casos los técnicos fueron capaces de darse cuenta de que los móviles no eran los oficiales.



Investigación policial

Ambos jóvenes fueron amasando su fortuna hasta que los agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confiscaron en abril de 2017 cinco paquetes enviados desde Hong Kong al sospechar que contenían teléfonos falsos. Los destinatarios de este envío eran precisamente los dos estudiantes chinos.

El agente Thomas Duffy entrevistó a finales de 2017 a Jiang, en la ciudad de Portland, para saber del origen y destino de los móviles. El joven reconoció haber enviado miles de teléfonos a Apple, pero aseguró que no sabía que eran falsos.

Jiang estimó que durante 2017 envió mil teléfonos a Apple para reparaciones en garantía, según los documentos citados. Sin, embargo, la cifra era bastante mayor, realizó un total de 3 mil 69 solicitudes.

En 2018, las autoridades inspeccionaron el domicilio de Jiang y encontraron 300 iPhone falsos y documentos de las solicitudes de garantía enviadas a Apple. También hallaron cajas que tenían escrito el nombre de Zhou.

Ahora Jiang puede enfrentarse a una multa de hasta dos millones de dólares y hasta 10 años de prisión por falsificación y otra multa no especificada y hasta 20 años adicionales por fraude electrónico.

Mientras tanto, Zhou, acusado de enviar información falsa en la declaración de exportación, puede ser multado con hasta 10 mil dólares y hasta cinco años de prisión.