Está parada industria médica de cannabis

Ciudad de México— La entrada del nuevo Gobierno federal puso en pausa la importación de los primeros suplementos alimenticios y otros productos médicos elaborados con cannabis.

A pesar de que la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había previsto que a más tardar en enero de este año llegaran a México, estos productos permanecen ausentes en los estantes de las farmacias.

"La industria de la cannabis medicinal está parada porque hasta ahora las empresas del sector no cuentan con un permiso de importación para sus productos", dijo Rosemary Safie, consultora cabildera que ha acompañado a los colectivos de pacientes que buscan acceso a la cannabis medicinal.

Acusó al ex titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, de irresponsabilidad al entregar los primeros permisos de libre venta de productos con cannabis, pues carecen de sustento jurídico y ahora no son suficientes para otorgar permisos de importación a las empresas.

Raúl Elizalde, presidente de HempMeds México, confirmó que hasta ahora la Cofepris no ha entregado a su empresa los permisos de importación requeridos.

"Desde noviembre ingresamos a Cofepris la documentación necesaria para que nos dieran los permisos de importación, pero no han salido. Pensamos que el retraso se debe al cambio de Gobierno", comentó.

Otras empresas consultadas, que prefirieron no ser mencionadas, confirmaron que sus planes de comercialización están detenidos.

Safie y Elizalde coincidieron en que el nuevo titular de la Cofepris, José Novelo, debería optar por elaborar el Reglamento que dé certeza jurídica a la industria de la cannabis medicinal, en vez de mantener los lineamientos que publicó su antecesor.