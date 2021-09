Está Expo MRO al 90% de ocupación

Una ocupación de un 90 por ciento en los espacios de muestra presenta la décima edición de Expo MRO, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre.

Héctor Núñez Polanco, presidente de Desarrollo Económico del Norte (DENAC), dijo que después de que el año pasado no se realizó el evento por la pandemia, en esta ocasión se contará con 300 expositores que esperan lograr ventas por 200 millones de dólares subsecuentes al evento.

Entre los participantes se encuentra empresas locales como Coplasco, Eaton y Miselac, mientras que como grandes compañías compradoras están Lear, Electrolux, Aptiv y algunas asociadas a South West Maquila.

Recordó que MRO refiere a aquellos materiales que las empresas maquiladoras necesitan para producir pero que no son parte de su producto final.

De este modo, la exposición incluye productos o servicios como herramientas, automatización, manejo de materiales, mantenimiento, calibración, sistemas de seguridad industrial, empaque, tramarte, uniformes, etiquetas, adhesivos, comunicaciones, entrenamiento, software, troquelados e inyección, entre otros.

Además, se contará con citas be to be entre proveedores y compradores, aunque resaltó que sin descuidar el tema de la seguridad sanitaria.

En cuanto a visitantes, Núñez Polanco comentó que se espera recibir a más de 5 mil los días que dure el evento.

Resaltó que en esta ocasión se cambió de sede y se realizará en el Complejo Polanco, recinto que cuenta con más de 5 mil 700 metros cuadrados, el mismo se ubica en la avenida Antonio J. Bermúdez y calle Ampere.

Para más detalles del evento y los espacios que aun están disponibles, los interesados pueden ingresar a la página https://expo-mro.com/

igonzalez@redaccion.diario.com.mx