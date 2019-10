Está economía en fase crítica

Una caída de un 0.4 por ciento a tasa anual registró la economía mexicana en el tercer trimestre del año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El órgano estadístico informó que durante los primeros nueve meses de 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) oportuno no registró cambio frente al mismo lapso de 2018, con cifras desestacionalizadas.

Desde una perspectiva anual el reporte preliminar del Inegi indica que por componentes, las actividades primarias avanzaron un 5.3 por ciento, en tanto el PIB de las secundarias descendió un 1.8 por ciento, mientras que las terciarias mantuvieron el mismo nivel que el reportado en igual trimestre del año pasado.

Con estos datos, en los primeros nueve meses del año el PIB registró un estancamiento, al no presentar variación alguna.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, economista investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez (UACJ), comentó que las estimaciones oportunas proporcionadas por el Inegi podrían cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral tradicional, las cuales se publicarán el próximo 25 de noviembre de 2019.

Sin embrago, agregó que es la primera vez desde 2009 que se registra una contracción, por lo que se confirma un escenario de crecimiento entre 1 y 1.5 por ciento de aumento anual para 2019.

“La economía lleva casi 38 años sin crecer a tasas elevadas y sostenidas. Existen muchos factores causales, algunos de ellos son: baja inversión pública, baja capacidad innovadora, científica y tecnológica, ausencia de una política industrial activa y debilidad institucional, me parecen son las principales”, dijo.

“De corto plazo, mi expectativa es que este año y el siguiente la economía enfrente momentos críticos”, agregó.

Ante ello, opinó que el Gobierno Federal actual debe romper también con el principio de austeridad que hoy se maneja, así como plantearse un escenario a varios años y crear estrategias para el crecimiento de largo plazo, en especial diseñar políticas de creación de empresas nacionales en sectores que tienen alta demanda. “Esto visto a 25 ó 30 años, como una política de Estado”, sugirió.

Raúl de León Apráez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), mencionó que desde mediados de año la economía mexicana no daba buenas señales, por lo que esta caída “ya se veía venir”.

Aunque agregó que la desaceleración de la economía no es exclusiva de México, sino es un problema a nivel mundial.



