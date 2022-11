Esperan vendedores aumento de clientes por El Buen Fin

Ciudad Juárez.- En un recorrido realizado durante la mañana y mediodía de ayer en las principales plazas comerciales de la ciudad, aún se observaba poca afluencia de clientes buscando las ofertas de El Buen Fin, pero los empleados de las tiendas mencionaron que esperaban que con el paso de las horas incrementara considerablemente la afluencia, tal y como ocurrió la noche del viernes, cuando observaron más del doble de la clientela que acude en un viernes normal.

“Hubo más gente que cada fin de semana; sí se vio, pero yo pienso que ahora va a haber más gente que ayer (viernes), ayer como empezaron a salir todavía de los trabajos en la noche y las familias, ahora que ya es día de descanso pienso que sí va a haber más gente, yo creo más de un 60 por ciento”, comentó Aldo, empleado de una zapatería de una tienda departamental.

Los empleados del mismo establecimiento narraron que se quedaron a trabajar tiempo extra, algunos de ellos se retiraron a sus casas a la medianoche.

“Se solicitó tiempo extra por lo mismo como apoyo, para todo lo que es el área de ventas, aunque yo estoy en otro departamento, había muchísima gente el día de ayer (viernes), nos pidieron un tiempo extra, cuatro horas más del turno como apoyo, está bien porque nos pagan tiempo extra, a unos con dinero y a otros con un día de descanso, sí estuvo muy ajetreado, hubo muchísima, muchísima gente”, dijo Iván, empleado de la misma tienda departamental.

Sin grandes ofertas: compradores

Juarenses que salieron ayer a los principales centros comerciales de la ciudad en busca de las ofertas de la campaña El Buen Fin coincidieron en que las rebajas en los precios no eran lo que esperaban, ya que en la mayoría de las tiendas el máximo descuento que encontraban era de un 25 a 30 por ciento y sólo en algunos artículos.

“Yo digo que no vale la pena, no le veo el gran descuento, así que diga uno ‘guau’ no; se me figura que es la misma oferta que ponen cuando es diciembre ya para los regalos, la verdad que no me sorprende”, dijo Adriana Almeida, quien acudió de compras en busca de los regalos de Navidad a una de las principales plazas de la ciudad.

En esa misma idea coincidieron la mayoría de las personas entrevistadas por El Diario en diferentes plazas comerciales.

“Apenas estamos viendo, pero casi son las mismas ofertas que ponen en otra temporada, no hay ningún cambio”, comentó Olga Mota, quien acudió a una tienda departamental en busca de algunos aparatos electrónicos que necesita para su hogar.