Esperan reabrir 800 negocios hoy

Alrededor de 830 negocios que estaban sin operar desde hace 11 meses, debido a las restricciones por la pandemia, podrán abrir sus puertas hoy.

Se trata de museos, teatros, bares, centros nocturnos y casinos, que con el regreso a semáforo amarillo en Ciudad Juárez, se les autorizó abrir bajo ciertas restricciones como es un aforo del 30 por ciento para todos.

Francisco Aguirre, presidente de la organización ‘Ciudadanos Unidos’ y empresario del giro nocturno, manifestó que son unos 800 bares, cantinas, salones de baile y otros giros similares los que existen en la localidad, aunque calcula que de esa cifra solamente 600 abrirían.

Destacó que después de mil 400 millones de pesos de pérdidas para el gremio, no todos lograron sobrevivir a la pandemia, ya que aunque estaban sin ingresos, les seguían cobrando impuestos, renta, agua, luz y gas.

Agregó que aunque el permiso entra en vigor hoy, no saben cuándo reabrirán, ya que desconocen todavía la manera en la que operarán porque los lineamientos no se los han dado a conocer a detalle.

En todo Chihuahua, ese gremio da trabajo a 14 mil 246 personas que no habían desarrollado sus funciones desde finales de marzo.

Sin embargo, Aguirre comentó que tampoco volverá todo el personal.

“Antes teníamos hasta 15 empleados por salón, pero yo creo que vamos a iniciar con unos seis apenas porque es muy poco el aforo”, dijo.

En el anuncio hecho por autoridades de Salud, solamente se mencionó que se permitirá la apertura de bares y centros nocturnos con un aforo del 30 por ciento, así como la operación de los casinos pero sin venta de bebidas alcohólicas y con un aforo del 30 por ciento.

Ante ello, manifestó que acudirán el día de hoy a la Oficina de Gobernación para que se les explique más a detalle las reglas de operación.

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) del Inegi, en esta localidad existen alrededor de 20 casinos.

Mientras que la lista de museos y teatros suma apenas ocho, autoridades estatales dictaminaron que podrán reiniciar actividades con un aforo del 30 por ciento.

Eduardo Ramos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, aplaudió la incorporación de mayor actividad económica en el cambio de semaforización.

“La Secretaría de Salud ha sido muy prudente en cuanto al color, en Juárez estamos ya por salir, esperemos que este frío no altere en algo, aunque he estado muy de cerca con el Seguro Social y realmente no ha habido incidencia fuerte de hospitalización”, expresó.

De la misma forma, los spas pasarán del 50 al 70 por ciento de ocupación, las bibliotecas podrán recibir gente con un aforo del 50 por ciento y sube el número de clientes permitidos en tiendas de autoservicio mayores a 3 mil 500 metros cuadrados, las cuales pasan de 350 a 500 personas.

En cuanto a los restaurantes, incrementarán su aforo al 65 por ciento y se recupera el horario normal del establecimiento.

