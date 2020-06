Esperan poco de plan de AMLO

Archivo/El Diario / Comercios llevan meses sin funcionar

Empresarios de Chihuahua afirmaron que la recuperación económica del país no será a corto plazo como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que dijeron que no esperan un discurso alentador durante el mensaje que el Ejecutivo federal dará mañana miércoles.

A través de su cuenta oficial en Twitter, López Obrador compartió un mensaje en donde aseguró que la recuperación económica del país será en “V”, es decir, que México presentará una súbita caída y después un ascenso rápido.

“Algunos piensan que vamos a seguir abajo, en el sótano, con recesión económica, y no va a ser así”, aseguró el mandatario.

Por otra parte, afirmó que mañana dará a conocer información sobre la recuperación económica del país, ya que se prevé que en julio se dejen de perder empleos y comience a darse una mejoría.

Al respecto, Jesús Manuel Salayandía, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseguró que dicho organismo no espera nada nuevo o positivo del mensaje de López Obrador.

“Como cámara no esperamos nada, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y de los analistas son muy claros, estamos perdiendo productividad y competitividad. No creo que el mensaje del presidente cambie algo, en México las empresas no han recibido ayuda y la realidad es que no esperamos nada positivo”, dijo.

Luis Mario Baeza Cano, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Ciudad Juárez, aseguró que un nuevo plan de reactivación por parte del Gobierno federal debe ir acompañado de un buen manejo de estrategias y políticas públicas para que tenga un impacto económico importante.

“En la cámara esperamos que sí comience a darse una recuperación en cada uno de los sectores, el Gobierno federal puede dar ese empuje, pero si no hay un plan emergente que se pueda implementar, seguirá la economía en picada, con el cierre de empresas y la pérdida de empleos, así que se debe intervenir inmediatamente”, comentó.

Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la ciudad de Chihuahua, pidió a López Obrador no jugar con las cifras de recuperación económica, cuando los pronósticos apuntan a que México tendrá una caída del 9% al 10% en su economía.

“Las cifras son muy claras, la caída de la economía no es un discurso, es algo real; la economía estuvo tres meses parada, es obvio que con la reapertura habrá un repunte en julio, lamentablemente esta subida no es ni la necesaria, ni la adecuada para las empresas del país porque muchas ya no tienen la capacidad de volver a abrir”, dijo.

“Tan sólo en el estado perdimos 31 mil empleos, y que a partir de julio ya no tengamos tanta baja de plazas no significa que vamos a recuperar todas esas vacantes, el Gobierno tiene que hablar claramente, estamos en un panorama muy complicado y se debe a la falta de acción de la Federación, la pandemia nos afectó a todos, pero en otros países sí reaccionaron a tiempo, esperamos que en su mensaje, el presidente no salga con un discurso como el de abril, que fue una verdadera burla para quienes mueven la economía”, puntualizó.

