Esperan maquilas nuevos lineamientos para laborar

Ciudad Juárez— Aunque desde ayer entró en vigor el cambio de semáforo a naranja, empresas maquiladoras esperaban que se dieran a conocer nuevos lineamientos para trabajar.

Jesús Manuel Salayandía, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), comentó que en general, la maquila en Juárez trabajaba con un 80 por ciento de aforo, que esperan mantener aun con el revés en la actividad económica, que establece que es al 50 por ciento en naranja.

“No estamos seguros si se vayan a quedar los mismos lineamientos o vayan a ser unos nuevos, estamos esperando que el secretario de Salud lo anuncie”, comentó.

De verse obligados a mandar de nueva cuenta a casa a su personal, manifestó que habrá un impacto negativo en la producción, debido al compromiso de ventas que se tiene con clientes en distintas partes del mundo.

Insistió en que el sector de la manufactura ha cumplido con todos los protocolos sanitarios que exigen tanto autoridades de Salud como de la Secretaría del Trabajo, mientras que por ejemplo en bares, las medidas se vieron más relajadas.

Ante ello, consideró que solamente debería ser en ese tipo de establecimientos donde se impongan las restricciones, ya que además de que la maquila sí cumple con protocolos sanitarios.

También recalcó que la maquila es lo que ha salvado la economía de Juárez en los últimos meses.

“Está muy confuso el tema, en la rueda de prensa del secretario de Salud, sólo se dice que cambia Juárez a naranja, pero creemos que debe haber un ajuste porque la gente está más concientizada y específicamente las maquilas han seguido con los protocolos al pie de la letra, pero por ejemplo, con las empresas que se dedican a la venta de alcohol, deben ser más rigurosos, no porque no queramos que avancen económicamente, sino porque no podemos jugar con la salud”, recalcó.

