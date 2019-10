Espera maquila nuevas inversiones

A pesar de la incertidumbre que enfrenta la industria maquiladora en Ciudad Juárez, se espera la llegada de nuevas inversiones para el próximo año.

Pedro Chavira, presidente de Índex, comentó que existe interés de al menos dos empresas asiáticas de llegar a esta frontera, por lo que actualmente analizan el terreno para ver si es conveniente iniciar operaciones próximamente.

Además, dijo que otras de las ya instaladas en Juárez tienen también planes de expansión para el 2020.

“Tenemos de los dos tipos, tanto expansiones como empresas que no están instaladas en la ciudad y que tienen intenciones de venir”, apuntó

Chavira dio a conocer que el número de vacantes en la actualidad es de entre 4 mil y 5 mil, cifra que aumentará con estos nuevos proyectos.

Agregó que de darse la ratificación del T-MEC, la incertidumbre económica acabaría y se lograría atrae nuevas inversiones.

De acuerdo con economistas, el enjuiciamiento de Donald Trump cancela las posibilidades reales de la ratificación del T-MEC, del cual pende la mayoría de las maquilas de Ciudad Juárez.

Pese a ello, el presidente de Índex dijo que el juicio del mandatario estadounidense no afecta en la continuidad del trato entre los tres países.

“El juicio de Trump va corriendo una ruta totalmente diferente, la ratificación del T-MEC está en el Senado, en la Cámara de representantes no veo por qué se pueda afectar”, opinó.

Por último, destacó que aunque hace un par de semana hubo paros técnicos en algunas empresas, el panorama de la industria maquiladora en Juárez se mantiene sólido.

“Estamos bien en términos generales, habrá sectores que estén sufriendo un poco, pero la industria va bastante bien”, declaró.



[email protected]