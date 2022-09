'Escapan' del SAT contribuyentes por retraso en citas

Ciudad de México.- La demora para obtener una cita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está provocando que algunos contribuyentes no puedan pagar impuestos porque no han podido dar de alta sus negocios y porque ya pasaron a la informalidad.

Obtener una cita presencial para un trámite fiscal puede tomar hasta seis meses, lo que impide a contribuyentes realizar trámites como la renovación de la e.firma, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Es el caso de Roberto Villanueva, quien vende difusores de aromas y quien, sin éxito, ha buscado desde hace seis meses una cita en el SAT para renovar su e.firma que se venció.

"Las implicaciones son que no puedo facturar y, por ende, pierdo clientes que quieren factura. Ahora busco clientes para vender sin factura, ya que si no, no puedo llevar de comer a la casa ni pagar la renta ni la escuela de mi hijo", relató.

"En el SAT quieren negocios formales pero a la vez ellos los impulsan a que se hagan (informales). Hasta el mismo gobierno compra y renta nuestros difusores", mencionó.

La solicitud de e.firma es uno de los trámites más demandados, pero el SAT todavía no cuenta con suficiente disponibilidad de citas que permitan obtenerla o renovarla, acusó recientemente el IMCP.

Grupo Reforma buscó al SAT para conocer su postura, pero no ha respondido.

Laura Grajeda, presidenta del IMCP, señaló este mesen conferencia de prensa-que la falta de citas también provoca el cierre de negocios o el impedimento para que algunos nuevos se den de alta.