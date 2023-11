Es viable producir 3 millones de barriles de crudo

Si se impulsara todo el potencial petrolero que se tiene en el País se podría alcanzar una producción superior a los 3 millones de barriles diarios de hidrocarburos para 2030, consideró experto consultado.

Erick Sánchez, vicepresidente de Desarrollo de Negocios, México y Centroamérica de Rystad Energy, aseguró que para ello se requiere incentivar la colaboración de privados y destinar recursos.

"Alineando los volúmenes de inversión en las áreas adecuadas, hasta en un tiempo tan cercano como el año 2030, se podrían tener hasta 3.1 millones de barriles", explicó en entrevista.

Para ello, se requiere enfocar los esfuerzos en campos terrestres, de aguas someras y profundas, ya que en todos ellos hay oportunidad, dijo.

"Estamos pensando en aguas profundas, en yacimientos no convencionales, en la estimulación de los pozos actualmente productivos y de toda una serie de tecnologías que no deben descartarse si no es rentablemente negativa, al contrario, lo que sea posible para México.

"Creemos que por un lado puede rendir resultados y que no debería descartarse. México puede ver una oportunidad mayor en la producción petrolera no como un fin, sino como un medio para alcanzar desarrollo económico, sustentabilidad y un futuro más amigable", aseguró.

Hasta septiembre pasado, la producción registrada de hidrocarburos líquidos, que contemplan petróleo crudo y condensados, fue de un millón 942 mil barriles diarios.

En el caso de la de gas, fue de 5 mil 11 millones de pies cúbicos diarios, según el más reciente reporte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Sánchez explicó que si bien se requieren inversiones considerables, además de la experiencia para desarrollar áreas como aguas profundas, la ventaja es que los recursos destinados a esta industria se han logrado reducir significativamente.

Como ejemplo puso que en solo 10 años, el desarrollo de un campo desde que se descubre hasta la producción de su primer barril ha pasado de 25 a solo cuatro años.

"Lo interesante ha sido la evolución que han tenido las aguas profundas, antes (en 2013) se establecía un tiempo promedio de vida, desde el punto cero hasta el primer barril, de entre 16 y hasta de 25 años.

"Sin embargo, lo interesantes ha sido la evolución que han tenido. Para 2021 los tiempos se habían reducido hasta 12 años, pero con la pandemia y el empuje digital de la tecnología que se ha tenido en los últimos campos descubiertos ya se tiene registro de un proyecto que desde su descubrimiento a hasta el primer barril solamente cuatro años", concluyó.