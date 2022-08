Es T-MEC esencial para Ciudad Juárez

Una buena relación en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantendría a Ciudad Juárez como un punto de atracción de nuevas empresas, como se ha dado desde el TLCAN.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, encargado del Laboratorio de Economía de la UACJ, manifestó que se debe procurar no pelear con el vecino del norte para que el dinamismo de esta frontera continúe, así como el de otras zonas como Tijuana, Reynosa y Matamoros, sitios que han sacado ventaja del acuerdo.

“En el caso de Juárez es fundamental porque somos una plataforma de exportación gracias al Tratado de Libre Comercio antes y ahora al T-MEC, que lo que hace es fortalecer el comercio entre tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México”, expresó.

“Aquí en Juárez los beneficios son muy evidentes y una de las razones por las que somos exitosos es porque está la maquiladora, y ésta genera suficientes empleos para las personas y genera una situación de casi total empleo en la ciudad y, al no tenerse este tratado, sería distinto”, agregó.

“Por eso se ratificó este comercio, para no competir con otras regiones del mundo, en particular con China, por lo que el interés de los tres países es no perder capacidad competitiva con los chinos y llevar a cabo la producción en esta parte del mundo”, mencionó el experto de la UACJ.

Puntos de tensión comercial

En una carta dirigida a la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, los miembros del Comité de Finanzas del Senado estadounidense detallaron puntos de tensión comercial con México y Canadá que podrían resultar en disputas surgidas de la letra del T-MEC.

Nueve de las doce presuntas violaciones incluidas en la lista son de México. Éstas abarcan temas que van desde la reforma laboral y energética hasta pesca sustentable y las cuotas nacionales de contenido audiovisual.

En el tema laboral, los senadores estadounidenses advirtieron que es necesario continuar monitoreando de cerca la implementación de la reforma laboral en México, añadiendo que hay que vigilar las prácticas de trabajo forzado en el país, sobre todo en el campo, así como los salarios.

En ese tema, el experto de la UACJ expresó que “lo que no hemos visto es una mejoría de salarios, ese tema se planteó con la renegociación del T-MEC y todavía no se ha hecho evidente en los bolsillos de los trabajadores, no se ha avanzado en esa dirección, siguen pagándose salarios que, aunque son mejores que el promedio del nacional, son muy bajos respecto a lo que se pagaría en Estados Unidos y Canadá, y eso a ellos les incomoda porque hace que algunos empleos se vengan a México, cuando lo que ellos quieren es generar empleo también en sus países”.

Conflictos por sector energético

Además, Estados Unidos ha solicitado consultas de resolución de disputas con México bajo este acuerdo comercial, que se relacionan con ciertas medidas de México que socavan a las empresas estadounidenses y la energía producida en EU a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Ahorita estamos enfrentados a un asunto del sector de la energía, ya que hay una parcial incomodidad sobre todo del Gobierno norteamericano en relación con las medidas que se están tomando. Hay grupos en Estados Unidos que han estado cabildeando para que se presione a México para que esta reforma se limite, y de hecho creo yo que sí va a ocurrir, porque en la práctica el Gobierno va a terminar respetando las inversiones norteamericanas y canadienses y sólo va a quedar en estas cortinas de humo en relación con que se va a respetar la soberanía de México”, mencionó el economista.

