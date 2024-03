Es Sergio Ibarra nuevo presidente de Canadevi

Sergio Rafael Ibarra rindió protesta ayer como presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) en esta ciudad, toda vez que terminó el período de Alfredo Arce, quien estuvo al frente por tres años.

El nuevo dirigente dijo que los retos de la cámara en esta ciudad son la falta de mano de obra y la escasez de terrenos para construir vivienda.

En el caso de las viviendas de interés social, se suma la dificultad en la otorgación de créditos, indicó.

“La situación de que no hay viviendas de interés social no es sólo por escasez de terreno, que sí es una de ellas… también obedece mucho al tema crediticio. Es multifactorial, el reto principal es ir atacando uno a uno con la dependencia que corresponda para ir haciendo un sumar sumar”, comentó.

Destacó que entre los aspectos positivos que tiene Juárez está la alta demanda de vivienda y el mercado potencial con exigencia.

“El reto es satisfacer la gran demanda que tenemos, porque en Juárez la mano de obra es escasa, los terrenos son escasos, los créditos de interés social no son muy ejercibles, entonces no es fácil a pesar de que estamos en una tierra donde hay gente muy buena… no es suficiente, tenemos que hacer lo nuestro y ése es el reto”, añadió.

Por su parte, Arce Arismendi dijo que lo más difícil que le tocó enfrentar fue la época de la pandemia.

“Nos tocó el período de la pandemia, sobre todo lidiar con escasez de materiales, con la falta de mano de obra, con los trámites, las gestiones, la falta de energía, el tema que a todos en el país y en el mundo nos está preocupando es la falta de agua, pero no tengo la menor duda de que Juárez es resiliente y que hemos sabido sacar adelante lo que se los ha atravesado”, comentó.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx