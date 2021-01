Es Ramos Morán nuevo presidente del CCE

Ciudad Juárez— Tras ser nombrado presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez por los próximos tres meses, Eduardo Ramos Morán comentó que se busca fortalecer a dicho organismo para lograr la unión incluso con el CCE de Chihuahua y trabajar en temas de interés para el estado.

Aunque por estatutos correspondía a la Asociación de Transportistas asumir la presidencia, el nuevo dirigente manifestó que se llegó a un acuerdo con Manuel Sotelo, líder de la misma, para que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también encabezada por Ramos Morán, fuera la siguiente en la lista.

Eduardo Ramos reemplaza a Rogelio González Alcocer, titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez, quien durante aproximadamente un año estuvo al frente del CEE local.

“Ya se estaba excediendo en el plazo Canaco, pero yo creo que fueron dos cosas: el compromiso de renovar el CCE y la contingencia, que nos agarró a todos fuera de base”, expresó.

Como parte de los cambios, se nombró como secretario del CCE a Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

“Los acuerdos que tengamos por escrito ahora van a estar firmados por el presidente y el secretario, y esteremos buscando que todos los acuerdos verbales se estén formalizado por escrito”, detalló.

Además, mencionó que se busca una reunión con el CCE de Chihuahua para impulsar iniciativas en beneficio del estado, ya que antes las luchas se daban por separado.

Luego de que a mediados del 2020 Ramos Morán comentó que era necesaria una “cirugía mayor”, ahora que está al frente de dicho organismo manifestó que buscará la unión del sector empresarial de Ciudad Juárez.

“En su momento manifesté que no me gustaba el CCE y que no estaba de acuerdo, a lo mejor le pegué demasiado fuerte a la mesa que la quebré, pero ahora la situación es diferente”, destacó.

Dijo que ahora que tiene la dirigencia del CCE, se buscará sostener reuniones con los diferentes organismos que lo integran para conocer sus planes de trabajo para este 2021.

“Me interesa mucho determinar y conformar liderazgos temáticos, que si hay un tema laboral, el líder es Coparmex; que si hay algo del comercio, se debe tomar en cuenta Canaco, etcétera”, explicó.