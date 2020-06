‘Es malo modificar reglas del juego en inversiones’

Internet / Christopher Landau

Desarrollo Económico de Ciudad Juárez (DECJ) calificó como preocupantes las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, al considerar que actualmente nuestro país no es atractivo para inversión extranjera.

Durante su participación en un foro de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el diplomático aseguró que en estos momentos México tiene en sus manos la decisión de atraer inversiones o dejarlas pasar.

Sin embargo, los cambios realizados por Gobierno federal muestran que “tampoco es momento oportuno para invertir”, comentó el embajador ante los empresarios.

“Es muy preocupante porque las acciones del Gobierno federal dejan mucho que desear y no se alinean a la promoción de inversión y al Estado de Derecho”, dijo Álvaro Bustillos, presidente de DECJ.

“Hay un desmantelamiento de instituciones y eso está haciendo resonancia en otras partes del mundo. El Gobierno federal está atropellando parte de las reglas del tratado de libre comercio y eso está haciendo un eco”, agregó.

Afirmó que en la última visita que el embajador Landau hizo a esta frontera, les manifestó a los empresarios la preocupación con respecto al número de quejas por parte de la iniciativa privada del vecino país y otros organismos hacia las secretarías en México.

“Todo eso impacta, aquí no hay ningún apoyo, el Gobierno federal no nos va a ayudar en nada; si no nos extendió la mano durante la pandemia, ¿qué nos esperará?”, comentó.

El diplomático afirmó frente a los integrantes de la Concamin que no es posible buscar atraer inversiones y al mismo tiempo “cambiar las reglas del juego”, lo que consideró como un riesgo para México.

Asimismo, comentó que el tema de la pandemia abrió oportunidades de atracción de inversión para nuestro país, sin embargo, éstas no han sido aprovechadas.

“Ahora con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, era para que en México aprovecháramos la oportunidad para que más empresas se instalaran aquí, repatriar a aquellas que se fueron y ofrecerles incentivos, pero no fue así, por que el Gobierno no nos va a apoyar en nada”, reiteró Bustillos.

Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Luis Gutiérrez aseguró que las declaraciones de Christopher Landau serán determinantes para la toma de decisiones por parte de los inversionistas, principalmente en el corto plazo.

elara@redaccion.diario.com.mx