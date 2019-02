Es limitado rescate a Pemex: Citibanamex

Ciudad de México— Medidas anunciadas el día de hoy por el Gobierno federal vuelven a decepcionar, aseguró Citibanamex.

El Gobierno anunció este viernes la reducción de los impuestos cobrados a Petróleos Mexicanos (Pemex) de 15 mil millones de pesos, más una capitalización de 1.3 mil millones de dólares y pagos por pasivos de 1.8 mil millones de dólares.

Sin embargo, la inyección de capital ya se había anunciado y estaba contemplada en el presupuesto para 2019, al igual que la disminución de impuestos, afirmó Citibanamex.

"No hay dinero nuevo, lo que es una decepción para los mercados que estaban esperando de 300 a 500 mil millones de pesos más".

El único anuncio positivo para Pemex es que no se incrementará la deuda de la empresa, aseguró el banco.

No obstante, sostiene que el Gobierno falló en demostrar cualquier plan de apoyo creíble para Pemex.

Asimismo, se espera que la deuda de la petrolera se expanda hasta 300 mil millones de pesos por lo que calculan mejoras en la calificación crediticia de Pemex.

La insuficiencia en el apoyo gubernamental preocupa al sector financiero por los problemas económicos que pudiera provocar una baja calificación crediticia a Pemex.