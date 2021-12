Es insuficiente el salario para 42% de juarenses

Los niveles históricos inflacionarios en Ciudad Juárez han dificultado los gastos de los juarenses. Para el 42.2 por ciento de los fronterizos, su salario no es suficiente para cubrir el total de sus necesidades, mientras que el 57.6 por ciento dijo que sí les alcanza, informó la economista Erika Donjuán Callejo.

Detalló que el año pasado, 58.1 por ciento afirmaba que su ingreso sí le alcanzaba, y 41.2 por ciento decía que no.

“Aquí no hay una mejoría, al contrario, no les alcanza, lo cual tiene que ver con el tema inflacionario. A lo mejor ganas un poquito más salario, pero con la inflación ya no te alcanza y el poder adquisitivo se merma y entonces cae el porcentaje de gente que dice que sí les alcanza y sube la que dice que no”, explicó.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el precio de los productos y servicios en Ciudad Juárez aceleró en noviembre de este año hasta alcanzar 7.21 por ciento, la cifra más alta para un mismo mes desde el año 2000.

Pese a ello, la percepción de los juarenses sobre su economía mejoró ligeramente este año debido al crecimiento en el empleo que hubo.

En comparación con el 2020, el 17.1 por ciento de los fronterizos afirmó que su economía mejoró mucho este 2021. La respuesta a esta pregunta el año pasado era del 11.5.

“Si comparamos el 2020 con el 2021, esa percepción de que la economía mejoró es coincidente por la mejora que hubo en el empleo y en los ingresos, si se compara con un año que fue muy difícil económicamente”, comentó la especialista.

La percepción de la situación económica permite conocer el impacto del empleo, la inflación y otros factores macroeconómicos, así como cambios de estilo de vida en la población.

Durante la Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez, se pregunta a la ciudadanía juarense cómo ve su situación económica comparada con el año anterior.

Donjuán Callejo detalló que mientras que el año pasado 41.8 por ciento pensaba que su economía era igual a la de 2019, en este 2021 el 48 por ciento respondió que se encuentra en la misma situación que en 2020.

En tanto, el 34.7 por ciento cree que su situación ha empeorado contra la de un año antes, mientras que en 2020 era el 46.1 por ciento.

“Hay una ligera percepción de mejora, mientras que aquellos que dijeron que había empeorado en cierta medida, para el 2021 se redujo la tasa”, resaltó la especialista.

